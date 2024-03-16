Kredi kartından nakit avans çekim faizine zam: Yüzde 5’e yükseldi

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Kredi kartından nakit avans çekim faizine zam: Yüzde 5’e yükseldi
Kredi kartıyla nakit avans çekiminde faiz oranı yüzde 4,42'den yüzde 5'e yükseldi. Kredili mevduat hesabı faizi de yüzde 5 oldu.
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