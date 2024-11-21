Kredi kartıyla alışveriş yapanlar dikkat! O ücreti geri alabilirsiniz

Tüketici Konfederasyonu Başkanı (TÜKONFED) Başkanvekili işletmelerin kredi ya da banka kartına ek ücret ve komisyon istemelerinin 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunun 17. Maddesi'ne aykırılık oluşturduğunu ifade etti.

Kredi ve banka kartı ile alışverişlerde karşılaşılan sorunlardan biri olan kredi kartına komisyon ve ek ücret talep edilmesi bazı işletmelerin sık başvurduğu durum olarak vatandaşın karşısına çıkıyor. Ek ücret talep edilmesinin kanunlara aykırı olduğunu ifade eden İbrahim Güllü, bu konuda mahkeme kararı olduğunu ve bu kararı emsal göstererek Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunulabileceğini ve ödenen paranın faiziyle geri alınabileceğini belirtti.

İŞYERLERİ KREDİ KARTIYLA ÖDEME TALEPLERİNİ KABUL ETMEK ZORUNDA

Güllü, "İşletmelerin kredi kartıyla yapılan ödemelerde ek ücret istemeleri, yani tüketiciden alınan komisyon/hizmet bedeli adı altındaki ücretler haksız ve kanuna aykırıdır. Bu aykırılık Tüketici Mahkemelerinin emsal olarak nitelendirilebilecek kararlarıyla da tescillenmiştir. Üye işyerleri, kart hamillerinin yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarının bedelini banka kartı ya da kredi kartıyla ödeme taleplerini kabul etmek zorundadır" dedi.

İbrahim Güllü, bu kanunda aykırı davranışta bulunan işletmelerin üye işyeri sözleşmesini yapan kuruluşlar tarafından sözleşmelerinin feshedilebileceğini ve 1 yıl içinde yeni bir sözleşme yapılmayacağını vurguladı.

550 BİN LİRA CEZA UYGULANIR

Güllü konuyla ilgili verilen cezalarla ilgili şunları söyledi, “Ödemeyi yapan tüketicilerimiz mahkeme kararını emsal göstererek Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapabilir ve paralarının iadelerini ticari faiziyle birlikte geri alabilirler. Ayrıca böyle bir durumla karşılaşan tüketicimiz Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna şikayette bulunabilir. Bu işletme hakkında pos cihazı iptal edilerek 1 yıl süreyle sözleşme yapamamasının yanı sıra fahiş fiyat ve haksız ticari uygulama nedeniyle 6502 sayılı kanunun 77. Maddesi'nin 13. fıkrası uyarınca 550 bin 59 lira ceza uygulanır ve bu ceza her yıl yeniden değerlendirme oranında artış yapılmaktadır.”