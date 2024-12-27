Kredi kartıyla sigara almanın cezası 200 bin TL mi olacak?. Özgür Aybaş açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kredi kartıyla sigara almanın cezası 200 bin TL mi olacak?. Özgür Aybaş açıkladı

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, kredi kartı ile sigara satan işletmelere 200 bin lira ceza kesileceğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Halk TV canlı yayınına bağlanan Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş önemli açıklamalarda bulundu.

Aybaş, kredi kartıyla satın alımlarda 1 veya 2 lira fark koyan işletmelere 200 bin liraya kadar ceza kesileceği iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Aybaş, yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Son zamanlarda haberlerde ve birçok platformda sigaradan alınan komisyon üzerine ceza yazılacağı ile alakalı bir durum var.

"BU HABERİN YALAN OLDUĞUNU BELİRTMEK İSTİYORUZ"

Sigara satışında işte kredi kartıyla alımında 1, 2 lira gibi bir ücret talep edildiğinde esnafa 200.000 liraya kadar idari para cezası yazılacağı yönünde bir haber var.

Bu haberin yalan olduğunu belirtmek istiyoruz. Böyle bir haber yok. Bu tamamen bir safsata, yani böyle bir haber yok. Çünkü böyle bir genelge de yok, böyle bir yasak da yok."

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