Kredi kartları aidatlarında iade kararı. İşte aidatı geri alınabilecek kartlar

Tüketici Hakem heyeti, "aidatsız kredi kartı seçeneği sunmayan" bankanın aidatı iadesine karar verdi.

KAYNAK: AA
Kredi kartları aidatlarında iade kararı. İşte aidatı geri alınabilecek kartlar

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İstanbul'da bir müşteri, bir bankadan kredi kartı alırken "aidatsız kart seçeneği sunulmadan" verilen karta yansıtılan 473 liralık aidat ücretini tüketici hakem heyetine yaptığı başvuruyla geri aldı.

Anadolu Ajansı’na (AA) konuşan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bankaların tüketicilerden kredi kartı aidatı alma hakkının, 2014 yılına kadar olmadığını söyledi. Şahin, bankaların 2014'te çıkan kanunla bu ücreti alma hakkı kazandığını dile getiren Şahin, Bankaların bu ücreti almaları halinde tüketicinin itiraz hakkı bulunduğunu, tüketici hakem heyetine başvurup parasını alabildiğini belirtti.

Hakkın kazanılması için kanunda bazı şartlar sunulduğunu söyleyen Şahin, "Dendi ki tüketiciye iki alternatif sunacaksınız; birisi aidatlı kredi kartı, diğeri aidatsız kredi kartı. Aidatlı kredi kartı dediğimiz şu an taksit yapılabilen, bankalar tarafından çeşitli hediyelerin verildiği kredi kartları. Bunun aidatı var ve bankalar kendi belirledikleri miktarlara göre aidat alıyor. Diğeri de aidatsız yalın kart dediğimiz ve herhangi bir taksit imkanı olmayan, bankanın bir hediye vermediği kredi kartı. Tüketici bu konuda bilgilendirilmek zorunda ve kendisi tercih etmeli yalın ya da aidatlı kartı." diye konuştu.

Şahin, İstanbul'da müşteri S.E'nin bir bankadan aldığı kredi kartı için 473 lira aidat ücreti yansıtılması üzerine bankanın müşteri hizmetlerini aradığını, paranın iadesi için yaptığı girişimden sonuç alamadığını, mevcut kart kendisine verilirken "aidatsız kredi kartı seçeneğinin sunulmadığını" öğrenince aidatın iptali için Kartal Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyetine başvurduğunu anlattı.

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“BANKAN ALTERNATİF SUNDUĞUNU İSPAT ETMEK ZORUNDA”

Tüketicinin herhangi bir şeyi ispat etme zorunluluğunun olamadığı belirten Şahin: "Banka, tüketiciye yalın kart alternatifini sunup sunmadığını ispat etmek zorunda. 'Bak ben sana burada yazdığı gibi sundum. Sen de altını imzaladın. Ben yalın kartı istiyorum ya da kart istiyorum dedin' diye ispat etmek zorunda. İşte bunun ilk defa bir hakem heyetinden örnek kararı çıktı. İstanbul'da Kartal Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti, banka yalın kart alternatifini sunduğunu ispatlayamadığı için kredi kartı aidatının iadesine karar verdi, 473 liralık uyuşmazlık bedeli tüketici tarafına geçti" dedi.

GERİYE DÖNÜK 10 SENE İÇİN AİDAT İADESİ MÜMKÜN

Aidatlar üzerine ayda ortalama 500 şikayet geldiğini belirten Şahin, aidatsız ya da aidatlı kredi kartı seçeneğinin bankalarca sunulmadığı durumlarda aidatların geriye dönük 10 sene için tamamının iade edilebildiğini dile getirdi.

Şahin, ücretlerin geri alınabilmesi için tüketicilerin hakem heyetine başvurmasının yeterli olduğunu sözlerine ekledi.

KARARIN GEREKÇESİ

Kartal Tüketici Hakem Heyetinin karar tutanağının gerekçe bölümünde, "Banka tarafından tüketiciye sunulan kredi kartının ilgili kanun gereği tüketicinin ücretsiz kullanımına sunulması gereken bir kart olmadığı ve mevcut sözleşmenin matbu olduğu ancak tüketicinin sözleşmenin her sayfasını okuma imkanı olmadığı ve sözleşmenin suretinin tüketiciye verilmediği anlaşıldığından tüketicinin talebinin kabulüne karar verildi” ifadeleri kullanıldı.

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