Kredi kartlarında Mehmet Şimşek'i panikletecek gelişme

Kredi kartı harcamalarıyla ilgili düzenleme yapılacağı yönünde sinyaller verilirken, kredi kartı ile yapılan harcamalarda bu hafta kırılan rekor kafaları karıştırıyor. Çünkü iktidar bir yandan kredi kartı kullanımını azaltmayı planlarken, bankaların kredi verme iştahını kısmaya çalışıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 1 Mart ile biten haftaya ilişkin verilerine göre, banka kartı ve kredi kartı işlemleri tutarı önceki haftaya göre yüzde 15 artışla 262.6 milyar TL oldu. Böylece kartlı harcamalarda yeni bir rekor kırılmış oldu. Bu dönemdeki artışa vergi ve BES ödemelerinin 9,6 milyar TL artış ile belirgin yukarı yönlü etkide bulunduğu izlendi.

KREDİ KARTI KULLANIMINDAKİ REKOR KAFALARI KARIŞTIRDI

Kredi kartı kullanımında rekor kırılması, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in daha önceki açıklamalarını hatırlattı. Çünkü, Şimşek hem kredi kartı kullanımının azalması gerektiğini hem de bankaların kredi verme iştihanının kapanması gerektiğini savunuyordu. Buna gerekçe olarak da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kredi kartları, bireysel kredi, taşıt kredisi ve ikinci konut kredisinde sadece faizleri artırarak değil, bankalar üzerinden kredi verme iştahını keserek de kredi büyümesini düşüreceğiz" açıklaması akıllara geliyor.