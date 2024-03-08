Kredi kartlarında Mehmet Şimşek'i panikletecek gelişme

Kaynak: AA
Kredi kartlarında Mehmet Şimşek'i panikletecek gelişme
Merkez Bankası açıkladı. 1 mart ile biten haftada kredi kartı kullanımı yüzde verilerine göre, kredi kartı harcamaları yüzde 15 arttı, 262.2 milyar lirayla rekor seviyeye yükseldi. Bu rekorun ardından, kredi ve kredi kartı kullanımının düşürülmesi gerektiğini belirten Mehmet Şimşek'in sözleri akıllara geldi.

Kredi kartı harcamalarıyla ilgili düzenleme yapılacağı yönünde sinyaller verilirken, kredi kartı ile yapılan harcamalarda bu hafta kırılan rekor kafaları karıştırıyor. Çünkü iktidar bir yandan kredi kartı kullanımını azaltmayı planlarken, bankaların kredi verme iştahını kısmaya çalışıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 1 Mart ile biten haftaya ilişkin verilerine göre, banka kartı ve kredi kartı işlemleri tutarı önceki haftaya göre yüzde 15 artışla 262.6 milyar TL oldu. Böylece kartlı harcamalarda yeni bir rekor kırılmış oldu. Bu dönemdeki artışa vergi ve BES ödemelerinin 9,6 milyar TL artış ile belirgin yukarı yönlü etkide bulunduğu izlendi.

KREDİ KARTI KULLANIMINDAKİ REKOR KAFALARI KARIŞTIRDI

Kredi kartı kullanımında rekor kırılması, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in daha önceki açıklamalarını hatırlattı. Çünkü, Şimşek hem kredi kartı kullanımının azalması gerektiğini hem de bankaların kredi verme iştihanının kapanması gerektiğini savunuyordu. Buna gerekçe olarak da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kredi kartları, bireysel kredi, taşıt kredisi ve ikinci konut kredisinde sadece faizleri artırarak değil, bankalar üzerinden kredi verme iştahını keserek de kredi büyümesini düşüreceğiz" açıklaması akıllara geliyor.

İlgili Haberler
Pos cihazları değişiyor. Kredi kartı kullanımında yeni dönem
Dul ve yetim, evde Bakım, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı belli oldu. Ödemeler bu sıraya göre yapılacak
Piyasaların ateşini yükselten gelişme, Yüzde 50 devalüasyon kararı
Sinan Oğan'ın aldığı lüks ev ve araziler açıklandı. Gazeteci Eray Çelebi'den flaş iddialar
Son Haberler
Pos cihazları değişiyor. Kredi kartı kullanımında yeni dönem Ekonomi
Pos cihazları değişiyor. Kredi kartı kullanımında yeni dönem
FETÖ'nün sapık imamı kız çocuğunu istismar etti. Fotoğraflarla şantaja kalkıştı Gündem
FETÖ'nün sapık imamı kız çocuğunu istismar etti. Fotoğraflarla şantaja kalkıştı
İzmir’de eğlence mekanına silahlı saldırı! Canlarını zor kurtardılar Gündem
İzmir’de eğlence mekanına silahlı saldırı! Canlarını zor kurtardılar
16 yıl hapis cezası olan cinayet zanlısı yakalandı Gündem
16 yıl hapis cezası olan cinayet zanlısı yakalandı
12.50 liradan halka arz edilen şirketin hissesi 116 liraya yükseldi. Ortaktan dev satış geldi Ekonomi
12.50 liradan halka arz edilen şirketin hissesi 116 liraya yükseldi. Ortaktan dev satış geldi
Meteoroloji 7 ili saat verip uyardı. Yarın öğlen vuracak. Herkes tedbirini alsın Gündem
Meteoroloji 7 ili saat verip uyardı. Yarın öğlen vuracak. Herkes tedbirini alsın
Selçuk İnan Süper Lig'e geri döndü. Resmi imzayı attı Spor
Selçuk İnan Süper Lig'e geri döndü. Resmi imzayı attı