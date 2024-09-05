Kredi kartlarında taksit sayısı değişti. Milyonları ilgilendiriyor

Hayat pahalılığı insanların kabusu olmaya devam ediyor. Özellikle emekli ve asgari ücretliler aldıkları 3 kuruş maaşla ay sonunu getiremeyince kredi kartıyla ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kalıyor.

İhtiyaçlarını karşılamak için kredi kartına yüklenen dar gelirliler, çoğunlukla kredi kartından yaptıkları harcamaları eşit taksitlere böldürerek bütçelerini sarsmadan ihtiyaçlarını karşılayabiliyordu.

Ancak kredi kartı kullanıcılarına kara haberi ekonomist Barış Soydan, verdi. Soydan, şu ifadelere yer verdi:

"Talebi daha da baskılamaya devam: En büyük özel bankalardan birinin şirket kartlarına taksiti dün itibariyle kaldırdığı, bireysel kartlarda taksit sayısını 2 ile sınırlandırdığı ve toptan taksit marka tanımlı firmaların hiç bir şekilde taksit yapamayacağı haberleri geliyor."

Talebi daha da baskılamaya devam: En büyük özel bankalardan birinin şirket kartlarına taksiti dün itibariyle kaldırdığı, bireysel kartlarda taksit sayısını 2 ile sınırlandırdığı ve toptan taksit marka tanımlı firmaların hiç bir şekilde taksit yapamayacağı haberleri geliyor. — Barış Soydan (@barissoydan) September 4, 2024

Yüksek enflasyon karşısında satın alma gücünü kaybedenler bu açıklamayla şok geçirdi. Zevk için değil ihtiyaçlarını karşılamak için kredi kartlarına yüklendiklerini belirten bir emekli "Bugün şirkete taksit sayısını kaldıran banka yarın da tüm müşterilerini bunu uygular. Bu banka sayısı bugün 1 ise yarın 3 öbür gün 5 olur" dedi.

"Ne cepte var ne avuçta" diyen aynı emekli "Birinden 500 TL borç istesen kimse vermiyor. Ben ve benim gibiler mecburiyetten kredi kartına yükleniyoruz. Taksit sayısı biterse biz de dev şirketler gibi iflas ederiz" diye konuştu.