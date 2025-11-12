BDDK'nın bankalara verdiği yeni talimat ile kredi kartından yapılacak nakit işlemlere zaman kısıtlaması getirildi. Yeni karara göre, mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden gerçekleşen dolandırıcılık yöntemlerinin önüne geçebilmek adına artık banka fark etmeksizin tüm müşteriler saat 22.00 ile 06.00 arasında yapacağı nakit işlemler sırasında çipli kimlikleri ile onay almak zorunda.

Sözcü'de yer alan habere göre; telefonunda NFC özelliği olmayanlar belirlenen saatler dışında nakit avans çekimi yapamayacak.

Öte yandan yetkililer sık sık vatandaşları tanımadıkları insanlara banka hesapları ve kimlik bilgilerini vermemeleri konusunda uyarıyor.