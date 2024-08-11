Kredi ve banka kartıyla alışveriş yapanlar dikkat. Süresi 1 yıl uzatıldı

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri heyecanlandıran bir karara imza atarak e-ticarette iade masraflarının tüketiciye yansımasını 1 yıl erteledi. Yapılan düzenlemeyle beraber tüketicilerin herhangi bir gerekçe olmaksızın ve cezai işlem ödemeksizin cayma haklarını kullanmaya devam etmeleri kararlaştırıldı.

Sabah’tan Barış Şimşek'in haberine göre, konuyla alakalı açıklamalarda bulunan bakanlık, e-ticaretin çok sayıda ürün çeşidini zaman ve mekân sınırından bağımsız hızlı, kolay ve daha düşük bütçeyle tüketicilere sunabildiğini aktardı.

Bakanlık, satıcıların gözünden ise işyeri kira maliyetinin olmaması, öte yandan stok ve finansman maliyetlerinin ise daha düşük olması gibi faktörler sebebiyle elektronik ticaretin toplam perakende ticaretten aldığı yüzdelik payın her geçen sene geleneksel ticarete göre arttığının gözlemlendiğine vurgu yaptı.

Bakanlık, yaptığı açıklamada, elektronik ticaretin artan hacmi ve önemine vurgu yaparak, artan e-ithalat ile beraber kalitesiz ve güvensiz tüketimden kaynaklı ilave belirsizliklerin olması sebepleri ile tüketicilerin mağduriyetini engellemek için düzenlemelerine titizlikle devam ettiklerini belirtti.

CAYMA HAKKINI KULLANACAK

Ticaret Bakanlığı açıklamasının devamında, küresel gelişmeler ve Avrupa Birliği mevzuatındaki güncellemelerin takibinin yapılacağına, ve durumun hukuka entegre edildiğinden bahsederek, bu doğrultuda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerinde satıcılar ile tüketiciler arasında adalet sağlanması ve tüketicilerin evrensel standartlarda korunması hedefi ile düzenlemeler yapıldığı belirtildi.

Yapılan değişiklik ile cayma hakkının kullanılabileceği mal ve hizmetlerle ilgili sınırlamalar ve iade masraflarının sözleşme ile tüketici tarafından karşılanabileceğine ilişkin hükümler ertelenerek tüketicilerin herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma haklarını kullanmaya devam etmelerinin sağlanmasına karar verildi.