Kredi ve kartlar patladı! Takipteki borç miktarı dudak uçuklattı

Yoksulluk karşısında kredi ve kredi kartı kullanımı artarken vatandaşın takibe takılan kart borcu yüzde 801, kredi borcu ise yüzde 212'e yükseldi.

Hayat pahalılığı ve yoksulluk vatandaşları borç batağına sürüklüyor. Geçim sıkıntısı karşısında ihtiyaç kredisi ve kredi kartı kullanımı arttı.

Öte yandan geri ödemelerin yapılmadığı durumlarda bankalar hukuki yollara başvurarak alacaklarına yönelik takip başlatıyor.

TAKİPTEKİ ALACAK MİKTARI YÜZDE 800 ARTTI

Evrensel gazetesinde yer alan habere göre 2023 Nisan-2025 Nisan döneminde tüketici kredilerinde artış yüzde 75 ile enflasyonun altında kalarak reel olarak daraldı.

Resmi enflasyonun yüzde 127 olduğu dönemde takipteki tüketici kredisi alacakları yüzde 212, takibe düşen kredi kartı alacakları yüzde 801 arttı.

2023 nisan ayında 159 milyar TL seviyesinde olan takipteki alacaklar, 2025 nisan itibarıyla 358.3 milyar TL’ye yükseldi.

Tüketici kredisine ulaşamayan milyonlarca kişi bireysel kredi kartlarına yüklendi. Bireysel kredi kartı hacmi yüzde 241 artışla 577 milyar TL’den 1.9 trilyon TL’ye ulaştı.

Yeniçağ Gazetesi: Yoksulluğu örtmeye destekler de yetmiyor