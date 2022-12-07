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Rusya'dan darbe planı açıklaması

Kremlin Sözcüsü Peskov, Almanya'da darbe planlayan gruba operasyon düzenlenmesiyle ilgili sürecin bu ülkenin iç meselesi olduğunu belirtti. Peskov, "Rusya'nın olaya dahli konusunda herhangi bir spekülasyon olamayacağını zaten kendileri ifade ettiler. Biz de olayı basından öğrendik, bu konuda söyleyecek bir şeyimiz yok" dedi.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 17:09
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Kremlin Almanyada darbe planlayan grupla ilgimiz yok

Rusya'dan darbe planı açıklaması
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya'da darbe planlayan bir gruba operasyon düzenlenmesini değerlendirdi.

Rusya'nın söz konusu olayla bir ilgisinin bulunmadığını vurgulayan Peskov, "Bunlar Almanya'nın iç sorunları. Rusya'nın olaya dahli konusunda herhangi bir spekülasyon olamayacağını zaten kendileri de ifade ettiler.

Biz de olayı basından öğrendik, bu konuda söyleyecek bir şeyimiz yok." ifadesini kullandı.

ALMANYA'DA DARBE OPERASYONU

Almanya'da bugün sabah saatlerinde ülke genelinde yapılan baskınlarda terör örgütü üyesi olmak ve darbe planlamak suçuyla biri Rusya vatandaşı 25 kişi gözaltına alınmıştı.

Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Rusya vatandaşının gözaltına alınmasına ilişkin, kendilerine resmi kanallardan bilgi verilmediği bildirilmişti. (AA)

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