Kremlin sinyal bekliyor: Putin, Trump ile görüşmeye hazır

Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, nükleer silahların kontrolü konusunda ABD ve Rusya'nın görüşmesi gereken önemli konular olduğuna dikkat çekti. Peskov, "Birçok açıdan bu konuda zaman kaybedildi. Şu anda top, tüm önemli temasları durduran Amerikalılarda." şeklinde konuştu. Ayrıca, nükleer silah kontrolüne yönelik yasal çerçevenin ABD tarafından baltalandığını vurguladı.

Putin ile Trump arasında olası bir görüşme hakkında da değerlendirme yapan Peskov, "Putin hazır. ABD'den sinyal bekliyoruz. Fal bakmak zor. Bir gelişme olduğu an sizi bilgilendireceğiz." dedi.

Trump'ın "petrol fiyatları düşerse Ukrayna savaşı biter" açıklaması üzerine Peskov, "Bu çatışma petrol fiyatlarına bağlı değil. Bu, Rusya'nın ulusal güvenliği ve Rus halkına yönelik tehditlerle ilgili bir durumdur. ABD ve Avrupa, Rusya'nın endişelerini tamamen reddettiği için bu savaş sürüyor." şeklinde yanıt verdi.

Peskov, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in "anlaşmaya hazır" olduğuna dair açıklamasını da değerlendirdi. Peskov, "Zelenskiy anlaşmaya hazır olamaz. Çünkü anlaşma için müzakerelerin yapılması gerekiyor ve Zelenskiy, kendi kararnamesiyle müzakereleri yasakladı." ifadelerini kullandı.