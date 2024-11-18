Kremlin sözcüsü Peskov gerginlikte yeni bir aşamayı açıkladı

Kaynak: DHA
Kremlin sözcüsü Peskov gerginlikte yeni bir aşamayı açıkladı

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli silahlarla Rus topraklarını vurması için izin vermesinin gerginlikte yeni bir aşama olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli silahlarla Rus topraklarını vurması için izin vermesinin gerginlikte yeni bir aşama olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da Ukrayna krizine dair gazetecilere açıklamada bulundu. Ukrayna'nın Rus topraklarına ABD yapımı silahlarla saldırmasına izin verilmesi halinde bunun gerilimin artacağını belirtti.

Sözcü Peskov, "Eğer bu karar alındıysa ve Kiev yönetimine iletildiyse bu, ABD'nin meseleye dahil olması açısından gerginlikte yeni bir aşama. Bu konudaki yaklaşımımız anlaşılır durumda" ifadelerini kullandı.

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