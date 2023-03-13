13 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya, Ukrayna'daki hedeflere ulaşmanın tek çözümünü açıkladı

Rusya, Ukrayna'daki hedeflere ulaşmanın tek çözümünü açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile ilgili belirlediği hedeflere sadece askeri yollarla ulaşılabileceğini söyledi.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 16:24
Takip Et

Kremlin: Ukrayna ile ilgili belirlenen hedeflere sadece askeri yollarla ulaşabiliriz

Rusya, Ukrayna'daki hedeflere ulaşmanın tek çözümünü açıkladı
+
Aa
-

Peskov, başkent Moskova’da güncel konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Eski Münih Güvenlik Konferansı Başkanı ve emekli Büyükelçi Wolfgang Ischinger'in "Batı'nın Ukrayna ile ilgili bir barış planı ve bir temas grubu oluşturması gerektiği" yönündeki açıklamasını gazetecilere değerlendiren Peskov, söz konusu görüşe katılmadıklarını vurguladı.

Peskov, Ukrayna meselesinin çözümünde barış yoluna geçiş için gerekli koşulların oluşmadığını belirterek, "Belirlenen hedeflere ulaşılması, bizim için öncelikli ve her zaman böyle olacak. Bu hedeflere şimdi sadece askeri yollarla ulaşılabilir." ifadesini kullandı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rusya'ya planladığı ziyaretle ilgili soruya Peskov, "Usulen liderlerin dış ziyaretleri, karşılıklı anlaşma ile aynı anda resmen duyurulur. Hazır olduğumuzda konuyla ilgili bilgi veririz." dedi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
1
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
2
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
3
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
4
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
﻿Ali Koç bırakıyor mu? Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı. İddiayı Emre Bol ve Ertem Şener ortaya attı
5
﻿Ali Koç bırakıyor mu? Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı. İddiayı Emre Bol ve Ertem Şener ortaya attı
﻿Ali Koç bırakıyor mu? Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı. İddiayı Emre Bol ve Ertem Şener ortaya attı
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
6
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
﻿Tayyip Talha Sanuç'un durumu belli oldu
7
﻿Tayyip Talha Sanuç'un durumu belli oldu
﻿Tayyip Talha Sanuç'un durumu belli oldu
﻿Galatasaraylı futbolcunun sosyal medya hesabı hacklendi
﻿Galatasaraylı futbolcunun sosyal medya hesabı hacklendi
﻿Galatasaraylı futbolcunun sosyal medya hesabı hacklendi
﻿Ekşi Sözlük'e yeni kurallar getirildi
﻿Ekşi Sözlük'e yeni kurallar getirildi
﻿Ekşi Sözlük'e yeni kurallar getirildi
﻿New York borsası düşüşle açıldı
﻿New York borsası düşüşle açıldı
﻿New York borsası düşüşle açıldı
﻿Anadolu Otoyolu’nda kaza: Aile ölümden döndü
﻿Anadolu Otoyolu’nda kaza: Aile ölümden döndü
﻿Anadolu Otoyolu’nda kaza: Aile ölümden döndü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.