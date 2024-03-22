Kreşte akılalmaz olay. Görüntüler her şeyi ortaya çıkardı. Büyük vicdansızlık

Kırıkkale’deki bir özel kreşte korkunç olay yaşandı. Kreşte eğitmenlik yapan A.K. kolundan tutarak savurduğu 2,5 yaşındaki Hasan Efe Kuşdoğan’ın düşmesine neden oldu. Dengesini kaybedip düşen çocuk kafasını masaya çarptı.

Çocuğun kafasının kırıldığı ve dikiş atıldığı öğrenildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ

Yaşanan olay kamera görüntülerine yansırken öğretmenlerin panik halleri de görüldü. Videoyu izleyen aile hemen durumu Cumhuriyet savcılığına bildirerek şikayetçi oldu.

Kuşdoğan, "Eşimi telefon ile aradılar, oğlum Hasan Efe'nin kafasının masaya çarparak yarıldığını, önemsenecek her hangi bir şeyin olmadığını söylediler. Anne, baba olarak kreşe gittik. Kreşte de çocuğumuzun başındaki yaranın derin olduğunu gördük. Hemen çocuğumuzu alarak, hastaneye gittik. Çocuğuma hastanede röntgen ve tomografisi çekildi. Daha sonra da çocuğumun 24 saat boyunca risk taşıdığını söylediler.

Hastaneye gelmekte de gecikildiğini söylediler. Daha sonra çocuğumun kafasına dikiş atıldı. Hastaneden çıktıktan sonra da biz kreşe gittik. Bu olayın nasıl olduğunu sorduk. Kamera görüntülerini izledik. Kamera görüntüsü onlara göre yanlış yansıyormuş. Bize, 'kamera görüntüsünde bizim iteklediğimiz gözüküyor ama iteklemedik. Biz savurmadık, elinden tuttuk' dediler" dedi.

HASTANEYE GÖTÜRMÜYORLAR 1 SAAT SONRA ARIYORLAR

Olay sonrasında klinik yetkililerinin ambulans çağırmadığını ifade eden Kuşdoğan, "Ama kamera görüntüsünde eğitmenin çocuğumuzu kolundan savurduğunu gördük. Kolundan savuruyor, masaya çarpıyor, daha sonra yere düşüyor, yerde de kafasını yere vuruyor ve orada kalıyor. Daha sonra da alıyorlar, elini yüzünü temizliyorlar. Üstünü temizliyorlar. Yaklaşık bir saat sonra da bizi arıyorlar. Bu özel kreşte telefon yok mu, hiç mi aracınız yok? Hastaneye götürmüyorlar, 112'yi aranıp ambulans çağrılmıyor, hiçbir şey yapılmıyor. Sadece diyorlar ki, 'hiçbir şey yok, biz böyle bir şey olsun istemedik.'” şeklinde konuştu.