Kriko düşünce! Tamir ettiği aracın altında kaldı

Kaynak: İHA
Kriko düşünce! Tamir ettiği aracın altında kaldı

Bursa İnegöl’de meydana gelen olayda sürücü tamir ettiği aracın kriko düşünce tamir ettiği altında kaldı. Başından ve gözünden yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda şahıs, aracını tamir ederken yaralandı. Olay saat 12.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Derya sokak meydana geldi. Selamettin A.(42), krikoyla kaldırdığı aracını tamir etmeye başladı.

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Aracın altına girerek tamir yapmaya başladı. O sırada kriko inince aracın altında kaldı. Kendi imkanıyla aracın altından çıkan adam Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başında ve gözünden yaralanan adam Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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