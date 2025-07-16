Kripto düzenlemeleri zora girdi: ABD Kongresi'ndeki oylama tehir edildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde dijital varlıkların geleceğini şekillendirecek kritik yasa tasarıları, Temsilciler Meclisi'ndeki bir usul oylamasında yaşanan aksaklık nedeniyle Salı günü masadan kalktı. "Kripto Haftası" olarak adlandırılan bu dönemde, sektörün merakla beklediği düzenlemelerin ertelenmesi, dijital finans dünyasında şaşkınlık yarattı. Peki, bu ertelemenin arkasında ne yatıyor ve kripto para piyasası için sırada ne var?

Trump’ın medya şirketinden kripto hamlesi: Başvuru yapıldı

KRİPTO HAFTASI'NDA BEKLENMEDİK FREN

ABD Temsilciler Meclisi, 15 Temmuz 2025 Salı günü, kripto para sektörüne yönelik üç önemli yasa tasarısını oylamaya hazırlanıyordu. Ancak, tasarıların oylamaya sunulmasını sağlayacak usul oylaması 196'ya karşı 223 oyla reddedilince, tüm program altüst oldu. Meclis Basın Galerisi web sitesine göre, Salı günü için başka hiçbir oylama planlanmadı. Bu durum, "Kripto Haftası" olarak belirlenen bu önemli dönemi beklenmedik bir belirsizliğe sürükledi.

Romanya Postanesi ülkenin ilk Bitcoin ATM'sini açtı

GÜNDEMDEKİ KRİTİK TASARILAR: GENIUS VE CLARITY

Temsilciler Meclisi'nin bu hafta ele almayı planladığı başlıca tasarılar, "ABD Sabit Kripto Paraları için Ulusal Yeniliği Yönlendirme ve Kurma Yasası" olarak bilinen GENIUS Yasası ve "Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasası" olarak adlandırılan CLARITY Yasası idi.

Bitball Ligi'nde bitcoinle maaş dönemi

GENIUS YASASI: SABİT KRİPTO PARALARA YENİ BİR ÇERÇEVE

Senato'dan zaten geçmiş olan GENIUS Yasası, sabit kripto paraların tamamen ABD doları veya benzeri likit varlıklarla desteklenmesini zorunlu kılıyor. Bu yasa tasarısı, piyasa değeri 50 milyar doları aşan ihraççılar için yıllık denetimler ve yabancı ihraçlar için kılavuzlar belirliyor. Başkan Donald Trump'ın özellikle desteklediği ve Ağustos ayından önce masasına gelmesini istediği bu yasa, sabit kripto para piyasasına şeffaflık ve denetim getirmeyi hedefliyor. Uzmanlar, bu yasanın kabul edilmesi halinde, ABD'de sabit kripto para piyasasının ilk kez organize ve yasalara uyumlu bir yapıya kavuşacağını belirtiyor.

CLARITY YASASI: KRİPTO SEKTÖRÜNE DÜZENLEYİCİ NETLİK

CLARITY Yasası ise kripto para sektörüne bütünsel bir yaklaşım getiriyor. Bu tasarı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu CFTC'nin düzenleme yetkilerini netleştiren bir çerçeve oluşturmayı amaçlıyor. Ayrıca, dijital varlık firmalarının perakende finansal açıklamalar yapmasını ve kurumsal ile müşteri fonlarını ayırmasını zorunlu kılıyor. Bu yasa, yatırımcıların korunmasını ve ABD merkezli kripto şirketlerinin faaliyetlerini güvenle büyütmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

MERKEZ BANKASI DİJİTAL PARALARINA SINIRLAMA GİRİŞİMİ

Bu iki büyük tasarının yanı sıra, Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Tom Emmer'in liderliğindeki, Federal Rezerv'in bireylere doğrudan merkez bankası dijital para birimi CBDC ihraç etmesini engelleyen bir tasarı da bu hafta ele alınacaktı. Bu tasarı, Amerikan vatandaşlarının finansal mahremiyetini koruma ve hükümet kontrolündeki dijital paraların yayılmasını engelleme amacı taşıyor.

NEDEN ERTELENDİ?

Oylamaların iptal edilmesinin arkasında, aralarında Marjorie Taylor Greene, Chip Roy, Michael Cloud ve Anna Paulina Luna gibi isimlerin de bulunduğu bazı Cumhuriyetçi temsilcilerin "hayır" oyları etkili oldu. Özellikle Temsilci Greene, GENIUS Yasası'nın Merkez Bankası Dijital Para Birimleri'ni yasaklama maddesi içermemesi ve Meclis Başkanı Johnson'ın yasa tasarısına değişiklik önergesi sunma izni vermemesi nedeniyle endişelerini dile getirdi. Greene, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Amerikalılar hükümet kontrolündeki bir Merkez Bankası Dijital Para Birimi istemiyor" ifadelerini kullandı.

Ancak, Dijital Ticaret Odası CEO'su Cody Carbone, Temsilci Emmer'in CBDC karşıtı yasasının tam da bu yasağı getirdiğini belirterek, Greene'in iddialarına karşı çıktı. Carbone, GENIUS Yasası'nın geçmesinin, ABD'de özel sabit kripto para piyasasının gelişmesine olanak tanıyacağını ve bunun da CBDC'lere karşı en iyi yol olduğunu savundu. Carbone, açıklamasında, "Üyeler bir CBDC'yi yasaklamak ve dünya çapındaki devlet destekli dijital para birimleriyle rekabet etmek istiyorlarsa, bunun yolu GENIUS Yasası'nı geçirmek ve özel sabit kripto para piyasasının ABD'de gelişmesine izin vermektir" dedi.

GELECEK BELİRSİZLİĞİ VE TRUMP FAKTÖRÜ

Konuya yakın kaynaklar, CLARITY Yasası'nın 17 Temmuz 2025 Çarşamba günü, GENIUS Yasası'nın ise 18 Temmuz 2025 Perşembe günü geçmesinin beklendiğini belirtse de, bu durumun şu an için tamamen belirsiz olduğu ifade ediliyor. Cody Carbone ise "Ek görüşmeler ve bilgilendirmelerin ardından bu tasarıların yarın ilerleyeceğinden çok eminim" diyerek umudunu korudu.

Ancak, durumun ciddiyeti, Başkan Donald Trump'ın duruma doğrudan müdahale edebileceği beklentisini de beraberinde getirdi. GENIUS Yasası'nın Ağustos ayından önce masasına gelmesini isteyen Trump'ın, oylamaların hızlandırılması için doğrudan insanları arayabileceği konuşuluyor. Trump yönetimi, daha önce Şubat 2025'te Merkez Bankası Dijital Para Birimi çıkarılmasını yasaklama kararı almış, bu durum ABD'nin bu alandaki küresel rekabette geri kalabileceği tartışmalarını beraberinde getirmişti. Ancak, Trump'ın bu konudaki kararlılığı, kripto para düzenlemelerinin kaderini belirlemede kilit rol oynayabilir.

SON YILLARDA TARTIMALARIN ODAĞINDAYDI

ABD'de kripto para düzenlemeleri, özellikle son bir yıldır yoğun tartışmaların odağında yer alıyor. Senato, Mayıs 2025'te GENIUS Yasası'nı ele almış ve Haziran 2025'te 30'a karşı 68 oyla kabul etmişti. Bu gelişme, dijital varlık sektörü için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilmişti. Cumhuriyetçiler, bu tasarıları inovasyonu destekleyen bir adım olarak görürken, bazı Demokratlar daha sıkı düzenlemeler ve denetim mekanizmalarının entegre edilmesini talep ediyordu.

Merkez Bankası Dijital Para Birimi CBDC konusu ise özellikle finansal gizlilik savunucuları arasında büyük bir endişe kaynağı oldu. Birçok Cumhuriyetçi, CBDC'lerin hükümetin vatandaşlar üzerindeki finansal kontrolünü artıracağı ve mahremiyeti ihlal edeceği endişesini taşıyor. Bu nedenle, Tom Emmer gibi isimler, Federal Rezerv'in doğrudan bireylere CBDC ihraç etmesini engelleyecek yasalar üzerinde duruyor. Ancak, bazı uzmanlar, ABD'nin bu alanda geri kalmasının küresel rekabette zayıflık yaratabileceği ve doların uluslararası konumunu etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

Son erteleme, ABD'nin dijital varlıklar konusundaki yasal belirsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi ve taraflar arasındaki uzlaşmanın ne kadar zorlu olacağını gösterdi.