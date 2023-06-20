Kripto kralı Do Kwon tutuklama. Bakın nerede yakalandı

Kırmızı bültenle aranan Kripto Kralı Güney Koreli Do Kwon, Karadağ'da tutuklandı.

Kripto kralı Do Kwon tutuklama. Bakın nerede yakalandı

Kırmızı bültenle aranan "Terra Luna" ve "TerraUSD" kripto para birimlerinin geliştiricisi ve Terraform Labs şirketinin kurucusu Güney Koreli Do Kwon'un Karadağ’da tutuklandığını bildirdi.

4 AY HAPİS YATACAK

Geçen yıl TerraUSD ve Terra Luna dijital paraların 40 milyar dolarlık çöküşünün arkasındaki Güney Koreli kripto para girişimcisi Do Kwon, sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle Karadağ mahkemesi tarafından dört ay hapis cezasına çarptırıldı.

SAĞ KOLU DA CEZAYA ÇARPTIRILDI

Ekonomi Gazetesi'nde yer alan habere göre,"Kripto para kralı" olarak tanınan Do Kwon'un sağ kolu olarak bilinen ve çöken şirketi Terraform Labs'ın mali işler müdürü Han Chang-joon da aynı suçlamayla dört ay hapis cezasına çarptırıldı. İkili mart ayında Balkan ülkesi Karadağ’ın başkenti Podgorica havaalanında Dubai'ye giden özel bir jete binmeye çalışırken tutuklanmıştı.

Hem ABD Hem de Güney Kore, "Terra Luna" ve "TerraUSD" kripto para birimlerinin geliştiricisi Do Kwon ve şirketi Terraform Labs'ı "milyarlarca dolarlık kripto varlık menkul kıymetleri dolandırıcılığı planlamakla" suçluyor.

Ancak Karadağlı yetkililer Kwon'u iade etmeyi düşünmeden önce hakkındaki tüm işlemlerin tamamlanması gerektiğini belirtiyor.

YATIRIMCI 40 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

Geçen yıl çöken TerraUSD ve Luna'ya yatırım yapanlar tahminen 40 milyar dolar kaybetti.Kwon, ana vatanı Güney Kore'de de dolandırıcılık ve sermaye piyasası yasasını ihlal etmekle suçlanıyor.Güney Kore'de Aralık 2022'de Kwon için tutuklama emri çıkarılmıştı.

Öne Çıkanlar
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Son Haberler
Rap şarkıcısı sahnede hayatını kaybetti. Bir anda yere yığıldı Magazin
Rap şarkıcısı sahnede hayatını kaybetti. Bir anda yere yığıldı
Arda'nın bin yıl unutulmayacak golünü Zafer Arapkirli yazdı Spor
Arda'nın bin yıl unutulmayacak golünü Zafer Arapkirli yazdı
Semizotu mide kanamalarına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Semizotu mide kanamalarına iyi geliyor
İrem Helvacıoğlu Pamukkale'de şifa aradı Magazin
İrem Helvacıoğlu Pamukkale'de şifa aradı
O gülüşün bedeli ağır Sağlık
O gülüşün bedeli ağır
Mehmet Büyükekşi'den Stefan Kuntz açıklaması: Ben getirmedim Spor
Mehmet Büyükekşi'den Stefan Kuntz açıklaması: Ben getirmedim
Kredi başvurusu yapana bu cevabı veriyorlar Ekonomi
Kredi başvurusu yapana bu cevabı veriyorlar