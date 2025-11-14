Bugün güne kripto operasyonuyla uyandık. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto varlık platformu CoinO’ya yönelik soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Terörizmin finansmanının önlenmesi ve aklama suçu soruşturma bürosunun yürüttüğü operasyon çerçevesinde, MASAK raporlarında kritik veriler yer aldı.

Başsavcılığın açıklamasına göre, CoinO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş’nin hesap hareketlerinde dikkate değer bir artış tespit edildi. Şirketin 2024 Temmuz–Aralık döneminde 211,5 milyon TL olan para girişinin, 2025 Ocak–Mayıs ayları arasında 11,9 milyar TL’ye ulaştığı belirlendi.

Raporda, şirket hesaplarından toplam 12,3 milyar TL’nin kripto platformları dahil çeşitli tüzel kişilere aktarıldığı, ayrıca 282,9 milyon TL’nin de bireysel hesaplara yönlendirildiği ifade edildi. MASAK’ın analizine göre CoinO’nun kripto trafiğinde 23 Temmuz 2025’e kadar 769,7 milyon USDT giriş ve 769,4 milyon dolar çıkış kaydedildi. Bunların içinde 330,7 milyon doların herhangi bir platformda kayıtlı olmayan cüzdanlara gönderildiği tespit edildi.

HERKESLE FOTOĞRAFI VAR

Şirketle para hareketi bulunan 802 gerçek kişiden 645’inin yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka-kredi kartı dolandırıcılığı gibi suçlarla ilişkilendirilmiş olduğu ifade edildi.

Bu operasyon kapsamında 17 kişi gözaltına alındı. Operasyon yapılan şirketin yönetim kurulu üyesi televizyon kanalında program yapıyordu. Şirkete temmuz ayında yönetim kurulu üyesi olarak atanan Şenol Vatansever MHP’nin kanalı BengüTürk kanalında teknoloji programı yapıyordu. Şenol Vatansever aynı zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı ile fotoğraf çekilip sosyal medyasında paylaştı. Şenol Vatansever’in sosyal medya hesabından MHP’li yöneticilerle ilgili de birçok paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Şenol Vatansever’in Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy’la da fotoğrafı bulunuyor. Nuri Ersoy’la çekilen fotoğrafta yanında geçen haziran ayında abisi tarafından öldürülen Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat da vardı.

Şenol Vatansever (solda) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül almış.

Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etmiş.