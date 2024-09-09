Kripto para dolandırıcılığı artıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kripto para dolandırıcılığı artıyor

FBI, pazartesi günü yayınladığı bir raporda , Amerikalıların geçen yıl kripto para dolandırıcılığı yoluyla 5,6 milyar dolardan fazla para kaybettiğini, 2022'ye kıyasla kayıplarda %45'lik bir artış olduğunu belirtti.

FBI, 2023 yılı boyunca bitcoin, etherium ve diğer kripto para birimlerini içeren mali dolandırıcılık mağdurlarından yaklaşık 70.000 şikayet aldığını açıkladı.

FBI'ın ceza soruşturma birimi yardımcı müdürü Michael Nordwall, yaptığı açıklamada "Kripto paranın merkezi olmayan yapısı, geri döndürülemez işlemlerin hızı ve değeri dünyanın dört bir yanına transfer edebilme yeteneği, kripto para birimini suçlular için çekici bir araç haline getirirken, çalınan fonları geri almak için zorluklar yaratıyor" ifadelerini kullandı.

FBI yetkilileri, her yaştan Amerikalının bu tür dolandırıcılıkların hedefi olabileceğini ve gerçek hayatta hiç tanışmadıkları kişilerden yatırım fırsatları sunulduğunda son derece dikkatli olmaları gerektiğini söylüyor.

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