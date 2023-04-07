Kripto para dünyasında güvenlik adımları. Coinoxs kurucusu açıkladı

Editör: Ayşe Memiş

Kripto para dünyasında güvenlik uygulamaları büyük önem taşıyor. Coinoxs Kurucusu Can Azizoğlu, yatırımcı yaklaşımlarının önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Azizoğlu, "Kripto para borsaları tarafından yürütülen çalışmaların kapsamına ilişkin genel bir değerlendirmede bulunacak olursak, bu çalışmaların ekosistemin geleceği adına ümit verici olduğunu söylemek mümkün. Bizler, bugün atılan adımların meyvelerini orta ve uzun vadede toplayacağımızı düşünüyoruz. Ancak borsalar tarafında yapılacak yeniliklerde, ekosistemin kolektif bir yaklaşımla kalkınması adına yatırımcılara da önemli sorumluluklar düşüyor.” İfadelerini kullandı.

Devamında ise Azizoğlu, ilk adımda piyasalardaki borsaların kullanıcı taleplerini dinlemesi ve düzenli olarak raporlaması gerektiğini belirtti.

“Sürecin devamında da burada oluşturulan veri havuzundaki önemli çıktıların değerlendirilmesi ve buna uygun aksiyonların alınmasına ihtiyaç duyuluyor. “ diyen Azizoğlu “Bu kapsamda, kripto ekosisteminin inşa edilmeye başladığı ilk günden itibaren alandaki yatırımcıların geri dönüşlerinin gelişim süreci için kritik rol oynadığı değerlendirilebiliriz.” dedi.

Azizoğlu şöyle devam etti:

Ekosistemde faaliyet yürüten birçok borsanın, geçtiğimiz dönemde yaşanan iflasların ardından yatırımcı güvenliği sağlamak amacıyla ciddi adımlar attığını görüyoruz. Bazı borsalar, düzenli periyotlarla yatırımcı varlıklarının borsa içerisinde nasıl ve nerede tutulduğuna dair detayların görülmesine imkân tanıyan rezerv kanıtı raporlarını yayımlıyor. Bu uygulamalar, en basit ifadeyle şeffaflık politikalarını önceleyen bir denetim mekanizması olarak açıklanabilir.

Özellikle kripto ekosistemini benimseyen yatırımcıların geri dönüşleri alandaki uygulamaların gelişmesine ve genişlemesine büyük katkı sağlıyor. Önümüzdeki dönemde de kullanıcı tarafından gelen mesajların borsalara ciddi katkı sağlayacağını ve yenilikçi fikirler vereceğini öngörüyoruz. Bu kapsamda, kripto para piyasalarındaki yatırımcıların güvenlik ve güvenilirliğe verdiği önemin devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. En nihayetinde, kullanıcı profilleri borsaların yaklaşımlarını dönüştürme ve şekillendirme potansiyeli taşıyor.