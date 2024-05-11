Kripto para düzenlemesi bu hafta Meclis'e sunulacak

AKP kripto varlıklara ilişkin düzenlemeyi TBMM'ye taşıyor. Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi üzerindeki hazırlıklar tamamlandı. Teklifin önümüzdeki hafta içinde TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

PLATFORMLAR SPK TARAFINDAN LİSANSLANACAK

Kripto varlıkları geniş anlamda tanımlayacak düzenlemeyle, alış ve satışlarda platformların SPK tarafından lisanslanması hedefleniyor. Ayrıca SPK'nın düzenleme ve denetimi kapsamına alınması amaçlanıyor. Platformlarda müşteriler adına tutulan nakit ve kripto varlıkların saklanması, platformlar ve müşteriler arasındaki ilişkiler teklifte yer alırken, uygulanacak yaptırım ve cezalar da belirlenecek. Platformların faaliyet esaslarına ilişkin kriterler ise yapılacak ikincil düzenleme ile belirlenecek.

SPK'ya blok-zincir ve benzer teknolojileri geliştiren kişilerin, kripto varlıkların satış ya da dağıtımı konusunda kanun teklifiyle yetki verilmesi planlanıyor.

Düzenlemeyle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun da (TÜBİTAK) bu süreçte rol alması, bu şekilde, blok-zinciri oluşturulması konusundaki yazılım mimarisinin ve ilgili teknolojik araçların geliştirilmesinin teşvik edilmesi hedefleniyor.