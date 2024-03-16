Kripto para kralının 50 yıl hapsi istendi

Kaynak: Financial Times
Kripto para kralının 50 yıl hapsi istendi
Kripto para borsasının Kasım 2022’deki çöküşü öncesi yatırımcılardan 8 milyar dolardan fazla para çaldığı iddia edilen FTX’in kurucusu Sam Bankman Fried’ın 50 yıla kadar hapsi istendi.

Amerika’da savcılar, bu ay görülecek mahkeme öncesinde FTX’in kurucusu Sam Bankman Fried’ın "tarihin en büyük mali dolandırıcılıklarından birini düzenlemek" suçundan 50 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebinde bulundu.

Eski kripto kralının avukatları, müvekkillerini "hayırseverliğe adamış" ve "özverili" ve "fedakar" bir genç olarak tasvir ederek mahkemeden altı buçuk yıldan fazla olmayan bir hapis cezası vermesini talep etmişti.

Avukatlar ayrıca, önerilen 100 yıllık cezayı "grotesk" ve "barbarca" olarak nitelerken otizm spektrum bozukluğu olan bir kişi olarak Bankman-Fried'ın "hapishane popülasyonunda benzersiz derecede savunmasız" olduğuna dikkat çekmişlerdi.

32 yaşındaki Fried’ın kripto para borsasının Kasım 2022’deki çöküşü öncesi yatırımcılardan 8 milyar dolardan fazla para çalarak "on binlerce insanı mağdur ettiğini" belirtiliyor. Fried hakkında yedi dolandırıcılık ve kara para aklama suçlaması bulunuyor.

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