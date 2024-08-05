Kripto para patladı! Haftanın ilk günü şok düşüş

Çin, finans ve ödeme hizmeti veren kuruluşların kripto para işlemi yapmasını yasakladı. Bu karar, kripto paralarda hızlı bir düşüşe yol açtı.

KRİPTO PARALARDA SON DURUM

Lider kripto para birimi Bitcoin, 29 Ekim Pazartesi günü 70.144 dolar seviyesini görerek sert yükseliş yaşadı. Ancak Bitcoin bu seviyede tutunamadan satıcılı bir seyre geçti.

Bitcoin haftaya yüzde 10, Ethereum ise yüzde 20'lik düşüşle başladı. Böylece Bitcoin yaklaşık 6 ayın dibini görürken, kripto paralardan son 24 saatte 260 milyar dolar silindi

Dün 61.104 dolar seviyesinden sert bir düşüş yaşayarak düşüşlerini yeni güne taşıyıp 52.300 dolar seviyesine geriledi. Kırmızılara bürünen mumlar, yatırımcılar tarafından paniğe yol açtı. Yatırımcılar şimdi kripto paraların günlük ve haftalık yapacağı kapanışa odaklandı.

Bitcoin bugün sabah 08.25'te 53.560 seviyesinde derin kayıplar vermeye devam ediyor.

Altcoinelrin en büyüğü olan Ethereum ise aynı saat diliminde 2.346 dolar seviyesinde satıcılı bir seyir sergiliyor.

ABD’de resesyon endişeleri, piyasalarda önemli dalgalanmalara yol açarak Bitcoin ve diğer kripto paraların değer kaybetmesine neden oldu.

NVIDIA gibi teknoloji hisselerinde yaşanan düşüşler de kripto paraları etkiledi.

Orta Doğu’daki İsrail-İran gerilimi, kripto paralarda da satış baskısını artırdı.

Ethereum, ABD’de ETF’lerin açılmasıyla olumlu beklentilere rağmen 2000 dolar sınırına kadar çekildi. Bu, Aralık 2023’ten bu yana en düşük seviyeyi gördüğü anlamına geliyor.

NVIDIA, yeni nesil yapay zeka çipleri konusunda bazı sıkıntılar yaşadı. Bu da şirketin hisselerini düşürdü.

BTC ve ETH dışındaki alt coinler de hızlı bir düşüş yaşadı. Bazı alt coinler son 1 aylık zirveye göre yarı fiyatına geriledi.

ABD’de son yapılan seçim anketlerinde kripto dostu Trump’ın rakibi Harris’in gerisine düşmesi, kripto para piyasalarında moralleri bozdu.

FED’den agresif faiz indirimi beklentileri, piyasada belirsizlik yarattı ve kripto paraların değer kaybetmesine yol açtı.

4 SAATLİK BİTOİN GRAFİĞİ

4 SAATLİK ETHEREUM GRAFİĞİ

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