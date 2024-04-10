Kripto para piyasası toz duman

Küresel piyasaları son bir haftadır karışık bir seyir sergiliyor. Nisan ayına pozitif başlangıç yapan kripto paralar, nisanın 2. Haftasında karışık seyirde hareketleniyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin’in 4 saatlik grafiği incelendiğinde, 68.180 dolar ile 70.374 dolar aralığında fiyatlandığı görülüyor.

Bitcoin’in bu yönleri aşağı ya da yukarı yönlü kırması, gideceği yönü hızlandırabilir. Bitcoin, TSİ 10.15’te 69.494 dolar seviyesinde bulunuyor.

RSİ’in 3,00 seviyesine kadar gerilediği görülüyor. RSİ’in bu seviyeden yukarı bir seyir sergilemesi beklenebilir. RSİ’da görülebilecek bu yukarı yönlü seyir, Bitcoin'de yükselişi beraberinde getirebilir.

Altcoinler tarafında da karışık seyrin olduğu görülüyor. Altcoinler grubunun en büyüğü olan Ethereum’da hafta ortasında karışık bir seyir sergiliyor.

Ethereum, aynı saat diliminde 3.540 dolar seviyesinde bulunuyor. Ethereum’un 4 saatlik grafiği incelendiğinde 3.458 – 3.577 aralığında sıkışıp kaldığı görülüyor. Ethereum’un bu yönleri aşağı ya da yukarı kırması kripto parada hareketliliği hızlandırabilir.

Küresel piyasalarda bu hafta ABD enflasyon rakamları takip edilecek. ABD’den gelecek olan bu veri küresel piyasalarda olduğu gibi kripto paralar üzerinde de etkili olabilir.

ABD’de mart ayı enflasyonun yıllık bazda yüzde 3,4 olarak açıklanması beklenirken, aylık bazda yüzde 0,3 olarak açıklanması bekleniyor.

ABD’de şubatta enflasyon yıllık bazda yüzde 3,2 olarak aylık ise 0,4 olarak açıklanmıştı.