Kripto para piyasasında heyecanlandıran hareketlilik! Bitcoin yükselişe geçti

Bitcoin, Şubat ayının sonlarından yana en yüksek seviyesine ulaşarak 100 bin dolar sınırına dayandı.

Son dönemde, ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı gümrük tarifeleri hem borsalarda hem de dijital varlıklarda düşüşe neden olmuş ve Bitcoin üzerinde ciddi baskı yaratmıştı.

20 Ocak’ta, Trump’ın ikinci defa ABD başkanlığına başlamasıyla 109 bin dolarlık zirveyi gören Bitcoin, o tarihten yana yüzde 30’a varan bir değer kaybı yaşamıştı.

Fakat kripto piyasasındaki bu son artışta, ABD ekonomisindeki daralma nedeniyle Fed'in haziranda faiz indirimine başlaması ihtimalinin artması önemli bir etken oldu. Düşük faiz beklentisi, yatırımcıların Bitcoin dahil riskli varlıklara yönelmesine sebep oldu.

Bitcoin ve kripto borsası MEXC'in işletme müdürü Tracy Jin, "Bitcoin için böyle bir senaryo olumlu bir faktör, çünkü para politikasının gevşetilmesi geleneksel olarak riskli varlıklara likidite akışına yol açıyor." ifadelerini kullandı.

KRİPTO PİYASASINDA SON DURUM

Bitcoin, son gelişmelerle birlikte, yüzde 3,1’lik artışla 97 bin 500 dolara yükselerek 21 Şubat’tan bu yana en yüksek seviyesini gördü ve sonrasında 97 bin doların hemen altında dengelendi.

Bitcoin, en son 7 Şubat’ta 100 bin dolar seviyesinden işlem görürken, Ethereum ise yüzde 1,5 artışla 1800 dolar seviyelerinden işlem gördü.