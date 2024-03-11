Kripto para piyasasında ralli

Gizem Ertürk
Kripto para piyasasında ralli
Kripto para piyasalarında ralli hız kesmeden devam ediyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin bugün sabah seansında 70.000 doları gördükten sonra yükselişlerini ivmelendirerek yeni bir rekora imza attı. Bitcoin gün içinde bu yükselişini sürdürerek 72.000 dolar seviyesinin üzerine çıkarak yeni bir ATH gerçekleştirdi.
Son zamanlarda Bitcoin'de ETF'lerin onaylanması sonrasında hızlı bir artış ivmesi yaşanmıştı. Son artışla birlikte Bitcoin'in yılbaşından bu yana kaydettiği prim yüzde 67’ye ulaştı.
Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici bir para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin'deki artışına önemli faktör oldu.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusuna 11 Ocak'ta onay vermişti.
Coinmarketcap’in yayımladığı verilere göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 2 trilyon 650 milyar doları aştı.

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