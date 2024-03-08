Kripto parada yükseliş devam edecek mi?

Mehmet Akif Erdem
Kripto parada yükseliş devam edecek mi?
Kripto para piyasası yeni günde de yükseliş trendini sürdürüyor.

Şubat ayından bu yana pozitif hareketlilik sergileyen kripto paralar, bu yükselişlerini korumaya devam ediyor. Kripto para piyasalarına yönelik gelen olumlu haberler, kripto para piyasalarında pozitiflik yaratıyor.
Bitcoin ETF’lerine sürekli girişlerin sağlanması, yükselişi destekleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.
Lider kripto para birimi Bitcoin bugün TSİ 15.50’de 67.509 dolar seviyesinde bulunuyor.

btcgrafik.jpgBitccoin’le beraber altcoinlerde de yükselişler görülüyor. Altcoinler grubun en büyüğü olan Ethereum, aynı saat diliminde 3.955 solar seviyesinde yukarı yönlü primleniyor.

ethgrtafi.jpgKüresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, kripto para piyasalarında da etkili oluyor. Bugün ABD tarafında tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. ABD’de tarafında gelecek olan bu veri dolar tarafında etkili olurken, kripto para piyasalarında da etkili olabilir.

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