Kripto paralar aylar sonra yükselişte. 6 ayın zirvesini gördü

Kripto para piyasasında hareketli bir gün yaşanıyor. Hızlı bir yükseliş kaydedilen kripto paralarda toplam piyasa değeri yüzde 8 artışlar 1,1 trilyon dolara yükseldi. Kripto paralardaki toparlanmaya Bitcoin ve Ethereum önderlik etti.

BITCOIN BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bitcoin (BTC) son 24 saatte yüzde 11 yükselişle 24.500 dolar bandına ulaşırken, şu sıralarda ise 24.637 dolar seviyelerinde bulunuyor. Böylece Bitcoin son 6 ayın zirvesine yükselerek yeniden dikkatleri üzerine çekti. Bu yükseliş hareketi, Ocak ayından bu yana devam eden yukarı yönlü ivmeyle birlikte ayı piyasasının sona erdiğine yönelik söylemleri güçlendirdi.