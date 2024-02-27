Kripto paralar yükseliş rallisi devam edecek mi?

11 Ocak tarihinde ilk Bitcoin ETF’lerinin işlem görmeye başlamasından beri ETF’lere net 5,6 milyar dolar girişi yapıldı. Yazılım şirketi olan MicroStrategy’nin bu ay 3 bin Bitcoin aldığını açıklaması da ralliye destek veren unsurlar arasında yer aldı.

Lider kripto para birimi Bitcoin, 57.134 dolar seviyesine yükselerek 2021’den beri en yüksek seviyeyi gördü. Bitcoin TSİ 15.20’de 56.759 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bu gelişmeler ışığında yılbaşından bu yana devam eden Bitcoin rallisi en büyük kripto para biriminin fiyatını %33 yukarı taşımış oldu.

Bitcoin’le beraber altcoinlerde de yükselişler görülüyor.

Ethereum aynı saat diliminde 3.267 dolar seviyesinde bulunuyor. Ethereum’da 20212den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Kripto para piyasalarındaki bu yükseliş rallisinin devam edebilmesi için günlük ve haftalık olarak yüksek seviyeden kapanış yapması gerekmekte.