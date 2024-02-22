Kripto paralar yükselişlerini koruyabilecek mi?

Mehmet Akif Erdem
Kripto paralar yükselişlerini koruyabilecek mi?
Kripto paralar haftanın dördüncü işlem gününe sakin seyirde başladı. Şubat ayına pozitif başlangıç yapan kripto paralar bu hafta yükseliş trendine bir miktar ara vererek sakin seyrediyor.

Bitcoin ETF’lerine düzenli girişlerin sağlanması kripto paraları desteklemeye devam ediyor. Analistler nisan ayında gerçekleşecek olan Bitcoin yarılama işleminde yükselişleri desteklediğini belirtiyor.
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler kripto para piyasalarında da etkili oluyor. Dün ABD tarafında Fed toplantı tutanakları takip edildi. Tutanaklarda faiz indirimi için acele edilmeyeceği belirtildi.
Tutanaklarda çoğu yetkili hızlı faiz indirmenin risklerine vurgu yaptı. Fed yetkililerinden bazılarına göre enflasyonda sağlanan ilerlemenin durma riskinin olduğu aktarıldı.
Lider kripto para birimi Bitcoin TSİ 15.13’te 51.643 dolar seviyesinde bulunuyor.

btcgrafigi.jpgBitcoin’de görülen hareketlilik altcoinler tarafında da hissediliyor. Altcoinler grubun en büyüğü olan Ethereum 3.036 dolar seviyesine yükseldikten sonra aynı saat diliminde 2.996 do9lar seviyesinde bulunuyor.

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