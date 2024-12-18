Kripto paralarda ikinci düzenleme yolda! SPK Başkanı Ömer Gönül duyurdu

SPK ilk kripto düzenlemesini yaz ayında gerçekleştirmişti. Kanuna göre kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kuruluşu ve faaliyetleri SPK iznine tabi tutuldu, izinsiz çalışanlara hapis cezası getirilmişti. SPK Başkanı Ömer Gönül, kripto varlıklara ilişkin, ikincil düzenleme için Ocak ayını işaret etti.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ömer Gönül, Bloomberg ile gerçekleştirdiği röportajda ‘Kripto varlıklara ilişkin ikincil düzenlemelerde takviminiz nasıl?’ sorusunu yanıtladı. Gönül, “İkincil düzenlemeleri inşallah ocak ayı içerisinde yetiştiriyoruz, çıkartacağız. Ne getireceğiz? Bu platformların, kuruluşlarının nasıl yapılacağı ve kripto yatırımcısının nasıl güvende tutulacağı... TÜBİTAK ve MASAK’la birlikte çalışıyoruz.” dedi.

Daha önce SPK, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kuruluşu ve faaliyetleri iznine tabi tutarak, izinsiz çalışanlara hapis cezası getirildiğini açıklamıştı. İzinsiz bir şekilde kripto varlık sağlayıcısı olarak çalıştığı tespit edilen gerçek kişiler ve tüzel kişilerin yetkililerine 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacak.