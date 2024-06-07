Kripto paralarda toparlanma sinyali

Son zamanlarda karışık seyir sergileyen kripto paralar, haziran ayına pozitif başlangıç yaptı. Mayıs ayında sert kayıplar veren kripto para piyasaları, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerden etkilenerek, karışık seyir sergiledi.

Lider kripto para birimi Bitccoin, yeni günde TSİ 13.50’de 71.347 dolar seviyesinde toparlanma ataklarında bulunuyor.

Dünü 70.778 dolar seviyesinde kapatan Bitcoin, bugün daha kısmi yükseliş sergiliyor.

ETHEREUM’DA SON DURUM

Altcoinler grubun en büyüğü olan Ethereum, yeni günde yatay bir seyir sergiliyor. 20 Mayıs’tan beri 3,710 – 3.980 dolar aralığında sakin seyirde hareketlenen Ethereum, bu seyrini yeni günde de sürdürüyor.

Ethreum aynı saat diliminde 3.809 dolar seviyesinde bulunuyor. Ethereum’da görülen yatay seyir altcoinler tarafında da etkisini gösteriyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, kripto paralar tarafında da etkili oluyor. Bugün ABD tarafında açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi küresel piyasalarda olduğu gibi kripto paralar tarafında da etkili olması bekleniyor.

Geçtiğimiz gün öncü tarım dışı istihdam verisi takip edilmişti. Öncü tarım dışı istihdam verisi 152 bin ile beklentilerin altında açıklanmıştı. Bu veri bugün açıklanacak olan asıl verinin öncüsü niteliğinde.

Ayrıca bu hafta Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası faiz kararı toplantısı takip edildi. Avrupa Merkez Bankası faizleri 25 baz puan indirerek, yüzde 4 seviyesinden yüzde 3,75 seviyesine indirdi.

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerden etkilenen kripto paralar kritik verilere odaklandı. Bitcoin toparlanma ataklarında bulunurken, altcoinler ise daha sakin seyir sergiliyor.