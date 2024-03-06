Kripto paralarda yükseliş ralli devam edecek mi?

Bitcoin ETF’lerine yönelik yaşanan gelişmeler ve Bitcoin yarılaması gibi haberler kripto paraların yükselişini destekleyen 8unsurlar arasında yer alıyor.

Bitcoin fiyatları rekor seviyeleri test ederken, değer deposu olarak görülen ve enflasyona karşı hedge amaçlı kullanılan iki yatırım aracının borsa yatırım fonlarına (ETF) olan talepte son dönemde ayrışma yaşandı.

Lider kripto para birimi Bitcoin, dün 69.087 dolar seviyesini test ettikten sonra bugün TİS 10.25’te 66.029 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bitcoin’de görülen yükseliş altcoinler tarafında da etkili oluyor.

Altcoinler grubun en büyüğü olan Ethereum, dün 3.825 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra bugün aynı saat diliminde 3.764 dolar seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerde kripto para piyasalarına etki ediyor. Bugün ABD tarafında Fed Başkanı Powell2ın konuşması yakından takip edilecek. Powell'dan gelen açıklamalar kripto para piyasaları üzerinde etkili olabilir.