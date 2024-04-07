Kripto paralardan yeni atak

Hafta başından beri negatif seyir sergileyen kripto paralar, haftanın son işlem gününde kayıplarını dizginlemeye çalışıyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin, hafta başında 69.755 dolar seviyesinden çözülme başlatarak 64.474 dolar seviyesine kadar geriledi.

Bitcoin Cuma günü 65.940 dolar seviyesinden tepki alımı başlatarak yukarı yönlü seyir çabasına girdi.

Bitcoin TSİ 11.55’te 69.490 dolar sınırında kritik bölgede bulunuyor.

Bitcoin’in 70.374 direnci aşması halinde toparlanmalar hız kazanabilir. Ancak kripto paranın 68.550 desteğinin kırılması halinde ise gevşemeler hız kazanabilir.

ALTCOİNLERDE TOPARLANMA AŞAMASINDA

Altocinlerde Bitcoin’deki toparlanmanın etkisiyle kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Altcoinler grubun en büyüğü olan Ethereum, kayıplarını dizginleyerek yatay bir bant üzerinde bulunuyor.

Ethereum, 1 Nisan’da 3.570 dolar seviyesinden aşağı yönlü eğilim başlattı. Ethereum, Cuma günü 3.212 dolar seviyesinden tepki alımı başlatarak yükselişler yaşıyor.

Lider altcoin, aynı saat diliminde 3.389 dolar seviyesinde yatay bant üzerinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler kripto para piyasaları üzerinde de etkili oluyor. Haftanın son işlem gününde ABD tarafında tarım dışı istihdam verisi takip edildi.

Tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde 303 bin açıklandı. Dolar tarafında pozitif etki yaratan bu veri kripto para tarafında da pozitif etki oluşturdu. Bu hafta da ABD tarafında enflasyon rakamları takip edilecek. Gelecek olan bu veri dolar tarafında etkili olurken, kripto paralar tarafını da etkileyebilir.