Kripto paralardan yükselme atağı

25 Temmuz’da tepki alımı başlatarak yukarı yönlü hareketlilik sergileyen kripto paralar bu hafta karışık seyir sergiledikten sonra yeniden toparlanma denelerinde bulunuyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin, 25 Temmuz tarihinde 63.320 dolar seviyesinden tepki alımı başlatarak 70.155 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ancak bu hafta bir miktar kayıplar vererek 63.534 dolar seviyesine geriledi.

Dünü 63.534 - 64.839 dolar aralığında geçiren Bitcoin, bugün 13.55’te 64.549 dolar seviyesinde bulunuyor.

ETHEREUM’DA SON DURUM

Bitcoin’de görülen toparlanma ataklarının etkisiyle altcoinlerde de yükselişler görülüyor.

Altcoinlerin en büyüğü olan Ethereum, 25 Temmuz2da 3.87 dolar seviyesinden tepki alımı başlatarak, 3.400 dolar seviyesine yükseldi. Bu hafta ise kazançlarının bir kısmını silerek 3.135 dolar seviyesine kadar geriledi.

Dünü 3.135 - 3.273 dolar aralığında geçiren Ethereum aynı saat diliminde 3.188 dolar seviyesinde bulunuyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Dün ABD tarafında Fed faiz kararı toplantısı takip edildi. Fed beklentiler dahilinde faizleri 23 yılın zirvesi olan 5,00 5,25 aralığında sabit bıraktı. Banka enflasyonun doğru ilerlediğini belirterek faiz indiriminin yakın olduğunu dile getirdi.

Toplantının ardından konuşma yapan Fed Başkan Jerome Powell enflasyon konusundaki güvenin artması ve iş gücü piyasasının gücünü koruması durumunda faiz indiriminin eylül ayında masaya gelebileceğini söyledi.

Dün aynı zamanda ABD’de öncü tarım dışı istihdam verisi takip edildi. Bu veri 122 bin ile beklentilerin altında kaldı. Bu veri Cuma günü açıklanacak olan asıl tarım dışı istihdam verine dair sinyaller verebilir.

Küresel piyasalarda yaşanacak olan gelişmeler para piyasalarında olduğu gibi kripto paralar tarafında da etkili olabilir. Gelecek gelişmeler yakından takip edilebilir.