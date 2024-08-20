Kripto paralarla ilgili yeni gelişme

Kaynak: Haber Merkezi
Kripto paralarla ilgili yeni gelişme

SPK'nın sermaye piyasası araçlarının kripto varlık olarak ihraç edilebilmesinde yetkili olması kararlaştırılmıştı

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin kamu yararına aykırı hükümlerinin yürürlüklerinin durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurduklarını açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AYM'ye yaptıkları başvuruya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Günaydın, "2 Temmuz 2024 tarihli ve 32590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 26 Haziran 2024 tarihli ve 7518 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin AYM nezdinde yürürlüğü durdurma istemli iptal davası açtık" dedi.

İptal ve yürürlüğü durdurma talepleri ile gerekçelerini sıralayan Günaydın, "Kripto varlık hizmet sağlayıcıların yapısının ve faaliyetlerinin, kripto varlık hizmet sağlayıcıların ortaklarının (ortak olabilmek için gerekli) nitelikleri kaybetmeleri halinde; mevcut paylarını devretmelerine yönelik işlemlerin, kripto varlık hizmet sağlayıcı ile müşteri arasında yapılacak sözleşmenin usul ve esaslarının kanuni ölçüt olmaksızın ve rekabetçi piyasa yapısını bozacak biçimde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ifade özgürlüğünü sınırlayacak biçimde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verebilmesi, kendisine çeşitli hak, yetki, görev ve sorumluluk yüklenen kripto varlık hizmet sağlayıcının mensuplarının kanun düzeyinde net bir biçimde tanımlanmaması" ifadelerini kullandı.

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