Kripto parayı alt üst edecek düzenleme. Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda görüşüldü

Kaynak: TRTHaber
Kripto parayı alt üst edecek düzenleme. Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda görüşüldü
Kripto parada kara paranın önüne geçmek amacıyla düzenleme yapılacağı ve işlem vergisi getirileceği belirtildi.

TRT Haber'in yer alan habere göre, kripto para piyasasına gelecek düzenleme ile birlikte denetlenebilirliğin ve şeffaflığın sağlanması planlanıyor.

Düzenleme ile kripto varlıkların belli sınırı geçen kazançlarından işlem vergisi alınması planlanıyor.

KARA PARANIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR
Türkiye Mali Eylem Görev Gücü'nün gri listesinde yer alıyor. Bu listeden çıkmak için kripto para düzenlemesi yapılması gerekiyor. Kripto para ile kara para aklanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kripto sektörüne ilişkin çalışma Ekonomi Koordinasyon Kurulu sonrasında yapılan toplantılarda da gündeme geldi.

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