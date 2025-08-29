Kripto topluluğuna Trump’tan sürpriz çıkış

Kripto topluluğuna Trump’tan sürpriz çıkış

ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Eric Trump, kripto para piyasalarına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Hong Kong’da gerçekleşen ve kripto para dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren Bitcoin Asia 2025 konferansına katılan Eric Trump, Bitcoin kullanıcılarının babası Donald Trump’a yoğun destek gösterdiğine vurgu yaparak, “Bitcoin topluluğu babamı, daha önce hiç görmediğim kadar güçlü şekilde sahiplendi” dedi.

bb.jpg


“BİTCOİN 1 MİLYON DOLARI AŞACAK”


Eric Trump ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Bitcoin’e ve bu topluluğa gönülden inanıyoruz. Destekliyoruz ve bu inancımız her geçen gün artıyor.”


Eric Trump konuşmasında Bitcoin fiyatının gelecek yıllarda 1 milyon doları aşacağı yönünde bir tahminde bulundu. Trump’ın bu söylemi sosyal medyayı ikiye böldü. Trump konuya ilişkin “Hiç şüphem yok. Bitcoin 1 milyon doları görecek’’ ifadelerini kullandı.

