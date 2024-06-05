Kripto yatırımcısını yıkan haber Mehmet Şimşek’ten geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik çalışmalar kapsamında yaptığı atılımlarla tasarruf tedbirlerini artırdı. Ayrıca, Türkiye'deki kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini açıkladı. Bakan Şimşek, enflasyonun düşürülmesi için yeni projelerin hayata geçirileceğini belirtti.

Bakan Şimşek, kamu tasarruflarına dikkat çekerek milletvekillerinin de tasarruf tedbirlerini dikkate alarak hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Yatırım ödeneklerinde yüzde 15 oranında kesinti yapılacağını ve fiziki ilerlemesi yüzde 75’ten fazla olan yatırım projelerine öncelik verileceğini açıkladı.

Ayrıca, kamu yatırım programına yeni proje alımı yapılmayacağını belirtti. Bakan Şimşek, birçok vergi muafiyeti, indirimi, teşviki ve istisnasının kaldırılacağını da bildirdi.

KRİPTO VE BORSA İŞLEMLERİ VERGİLENDİRİLECEK

Kripto varlıklardan ve borsada yapılan işlemlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik yeni düzenlemeler yolda. Şimşek, "Dünyada da böyle, bir gelir elde ediliyorsa bunun vergisi de olmalı. Kripto varlıklar, borsada işlem gören varlıklar, yatırım fonları vb. bunların disipline edilmesi lazım" dedi. Ayrıca, Mehmet Şimşek, yabancı sermayenin ülkeye girişini kolaylaştıracak adımların atılması gerektiğini belirterek "Yabancı sermaye gideceği ülkedeki kurallara bakar, hukuki güvencelere bakar. Biz bunları sağlarsak, kuralları net olarak koyarsak yabancı sermaye de gelir," değerlendirmesinde bulundu.

ENFLASYON KALICI OLARAK DÜŞECEK

Şimşek, enflasyonun kalıcı olarak düşeceğini ve ne örtük ne açık bir kur taahhüdünde bulunmadıklarını ifade etti. Mehmet Şimşek "Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var. Son 12 ayda yaklaşık 17 milyar dolarlık net yabancı girişi oldu. Yabancıların tahvillerdeki oranı yüzde 10’lara gidiyor. Enflasyonu indireceğimize dair güven arttığı zaman ben inanıyorum çok ciddi fon akışı olacak," dedi.