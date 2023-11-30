Kriptoda 80 bin TL’sini batırdığı arkadaşından askerlik şubesine kaçarak kurtuldu

İlginç olay Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydan geldi. 4 yılda biriktirdiği 80 bin TL ile yatırım yapmak isteyen Zafer K. (46) parayı arkadaşı Hasan Ş.’ye (28) verdi. Kısa sürede parayı ikiye katlayacağını belirten Hasan Ş., 80 bin TL’yi kripto paraya yatırdı.

Bir süre sonra baranın battığını Zafer K., sinir krizi geçirip demir parçası ile Hasan Ş.’ye saldırdı. Kendisine demir parçasıyla saldıran arkadaşından yol üstünde bulunan askerlik şubesine sığınarak kurtulan Hasan Ş., buradaki personelin polise haber vermesiyle saldırıdan kurtuldu.

İhbar üzerine gelen ekipler, Hasan Ş. ile Zafer K.’yi ifadelerinin alınması için polis merkezine götürdü.