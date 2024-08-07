Kriptolar kayıplarını telafi etme yolunda

Kripto paralar geçtiğimiz hafta ABD tarafında gelen verilerin ardından sert kayıplar verdi. Lider kripto para birimi Bitcoin, 5 Ağustos Pazartesi günü 49.586 dolar seviyesine kadar geriledi. Ancak dün kayıplarını dizginleyerek toparlanma denemelerinde bulundu. Bitcoin bugün saat 14.00’da 57.350 dolar seviyesine yükselerek kayıplarını telafi etmeye çalışıyor.

ETHEREUM’DA SON DURUM

Bitcoin’de görülen toparlanmayla beraber altcoinlerde de toparlanmalar görülüyor. Altcoinleirn en büyüğü olan Ethereum, kripto paraların genelinde görülen sert düşüşün ardından toparlanmalar yaşıyor. Ethereum, 2.184 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra dün kayıplarına mola verdi. Ethereum bugün aynı saat diliminde 2.500 dolar seviyesinde toparlanmaya çalışıyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, para piyasaları ve kripto paralarda etkili oluyor.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ABD tarafında tarım dışı istihdam verisi takip edildi. ABD’de açıklanan TDİ verisinin zayıf kalmasının ardından piyasalarda resesyon tehlikesi yaşandı. ABD’de yaşanan resesyon tehlikesi Fed’in yakın gelecekte faiz indirimi konusunda acil toplantı yapabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

ABD tarafında yaşanan bu olumsuz gelişme, piyasalarda sert satış dalgalarını beraberinde getirdi. Özellikle borsalar ve riskli varlıklarda bu kayıplar daha da derinleşti. Ancak yeni günde bu endişelerin bir miktar yumuşamasıyla beraber piyasalar dengeye oturdu.

Kripto paralar küresel piyasalarda yaşanan gelişmeleri yakından takip ederken, gelecek olan haber akışları piyasalar üzerinde hareketlilik oluşturabilir.