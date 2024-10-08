Kriptolarda sessiz bekleyiş

Kripto paralar son zamanlarda denge arayışında hareketleniyor. Lider kripto para birimi Bitcoin, son üç aydır 56.000 – 63.000 dolar aralığında bulunuyor. Bitcoin’de bu yönlerin aşağı ya da yukarı yönlü kırılması belirgin bir yön arayışını meydana çıkarabilir.

Dünü 62110 -64486 dolar aralığında geçiren Bitcoin, günü 62.192 dolardan geride bıraktı. Yeni günde ise akşam seansına doğru 16.00’da 62.445 dolar seviyesinde yatay bir bant üzerinde bulunuyor.

ETHEREUM’DA SON DURUM

Bitcoin’de görülen yatay seyrin etkisiyle, altcoinlerde de sakin bir seyrin olduğu görülüyor. Ethereum, son zamanlarda 2727 – 2255 dolar bandı aralığında geçirdi. Ethereum’da bu yönlerin aşağı ya da yukarı yönlü geçilmesi, Ethereum’da yönü netleştirebilir.

Dünü 2400 – 2518 dolar aralığında geçiren Ethereum günü 2420 dolardan kapattı. Yeni günde ise aynı saat diliminde 2428 dolar seviyesinde yatay bir bant üzerinde bulunuyor

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasalarında olduğu gibi kripto paralar tarafında da etkili oluyor. Bu hafta piyasaların radarında ABD enflasyon rakamları yer alıyor. Enflasyonun yıllık bazda 2,3 olarak açıklanması beklenirken, aylık bazda yüzde 0,1 olarak açıklanması bekleniyor.

Gelecek bu veri Fed’in faiz kararını etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Bu veri dolar tarafında etkili olduğundan bu durum da kripto paralar tarafından yüksek volatilite oluşturabilir.

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