Kritik faiz kararı sonrası New York borsasında son durum

Kaynak: AA
Kritik faiz kararı sonrası New York borsasında son durum

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonun yavaşlaması durumunda eylül ayında faiz indirimi olasılığını gündeme getirmesiyle güne pozitif bir başlangıç yaptı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,18 artışla 40.916,96 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,28 artarak 5.537,84 puanı, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,27 artışla 17.647,03 puanı gördü.

Fed, dün politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesinde, yani yüzde 5,25-5,50'de sabit tutma kararını aldı ve eylül ayında faiz indirimi sinyali verdi. Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyon konusunda güvenin artması ve iş gücü piyasasının sağlam kalması durumunda faiz indiriminin eylül toplantısında değerlendirilebileceğini belirtti. Ancak, henüz kesin bir karar alınmadığını ve genel düşüncenin "politikayı gevşetmeye yaklaşılacağı" yönünde olduğunu ifade etti.

Makroekonomik veriler de yatırımcıların dikkatini çekti. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı, 27 Temmuz ile biten haftada 249 binle yaklaşık bir yılın en yüksek seviyesine çıkarak piyasa beklentilerini aştı. İşsizlik maaşı başvurularındaki artışın iş gücü piyasasındaki soğumayı işaret ettiğini ve Fed'in eylül ayında faiz indirimine gitme ihtimalini artırdığını belirten analistler, bu durumu yakından takip ediyor.

Tarım dışı iş gücü verimliliğinde ise 2024'ün 2. çeyrek döneminde yüzde 2,3 artış göstererek beklentilerin üzerine çıktı. Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti ise yüzde 0,9 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Bilanço sezonunda, şirketlerin finansal sonuçları da yatırımcıların odağında. Dün Meta'nın bilançosunu açıklamasının ardından hisseleri, şirketin gelir ve karının beklentileri aşması sonucu yüzde 9'un üzerinde değer kazandı. Qualcomm’un hisseleri, finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde olmasına rağmen, ABD'nin Çin'e yönelik ihracat kısıtlamalarının gelirini etkileyebileceğine dair uyarı sonrası yüzde 3'ün üzerinde düştü. Moderna'nın hisseleri ise bu yıla ilişkin satış tahminlerini düşürmesi nedeniyle yüzde 15'in üzerinde değer kaybetti.

Bugün piyasaların kapanmasının ardından Amazon, Apple ve Intel’in açıklayacağı bilançolar da yatırımcıların dikkatle takip ettiği konular arasında bulunuyor.

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