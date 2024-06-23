Kritik maddeler vergi taslağından çıkarıldı. Vergi paketinde son durum

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve bu hafta TBMM’ye sunulması beklenen vergi paketi taslağı, önceki günlerde kamuoyuna sızdırılmış ve eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

Vergi paketi taslağındaki kritik maddeler üzerinde değişiklik yapıldığı kaydedildi.

SERVET VERGİSİNE İLİŞKİN MADDE ÇIKARILDI

Gelirler İdaresi Başkanlığı, beyana tabi geliri ile yapılan harcamalar arasında yüzde 20'nin üzerinde uyumsuzluk olan mükelleflerden özel gider bildirimi istenmesini ve açıklanamayan gelirlerden servet vergisi alınmasını istemişti. Bu madde taslaktan çıkarıldı.

BORSADA KAZANÇ VERGİSİ

Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören ve 3 yıldan kısa süreyle elde tutulan hisse senetlerinin alım satımından elde edilen kazançlardan vergi almak için hazırlanan bu maddeye göre, borsa kazancından kesilecek vergi, hisse senetlerinin elde tutulma süresine göre, 3 aya kadar yüzde 10, 6 aya kadar yüzde 7.5, 1 yıla kadar yüzde 5, 3 yıla kadar yüzde 2.5, 3 yıl üstü için yüzde 0 olması değerlendirildi fakat bu maddede taslaktan çıkarıldı.

YEME YÜZDE 10 GÜBREYE YÜZDE 20 KDV

Gelir İdaresi Başkanlığı, yem satışında yüzde 10, gübre satışında ise yüzde 20 KDV alınmasını önerdi. Söz konusu 2 üründe halen yüzde 1 KDV uygulanırken KDV’nin arttırılması durumunda, halinde çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinden doğrudan destek ödemesi yapılması önerildi.

Bu kapsamda 2023 yılı satışlarına göre, yemde 15 milyar lira, gübrede ise yaklaşık 19 milyar lira yıllık gelir etkisi bekleniyordu ve aynı zamanda teşvik belgesi kapsamında olmayan Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara uygulanan KDV istisnasının kaldırılması istendi. Bu maddede vergi taslağından çıkarıldı.

TAPUDA GERÇEK BEDELLE SATIŞ

Taslakta bulunan maddelerden biri de emlak vergileri ve tapu harçlarının gayrimenkullerin emlak vergisine esas değeri (belediye rayici) değil bölgesel rayiç bedeli üzerinden tahsil edilmesiydi. Ekspertizler aracılığıyla belirlenen bölgesel rayiç bedeli fiyatları üzerinden tapu harcı ödemeleri ve emlak vergisi ödemelerini tahsil edilmesi üzerinde çalışılırken, bu maddenin de taslaktan çıkarılmasına karar verildi.

KİRAYA YÜZDE 20 STOPAJ VE BİRDEN FAZLA EVE VERGİ

Gelirler İdaresi Başkanlığı tarafından önerilen maddeye göre, kiracı kirasını her ay bankaya yatıracak. Banka, hesaba düşen kira parasının yüzde 20’sini vergi olarak kesip Maliye’ye gönderecek, geriye kalanı ev sahibinin hesabında bırakacak.

Kirada stopaj uygulamasına geçilmesiyle birlikte devletin ev sahiplerinden 40 milyar liralık kira vergisi tahsil edeceği hesaplandı. Ayrıca 1'den fazla evi olanlardan da yine fazladan vergi alınması talep edildi. Fakat iki maddede taslaktan çıkarıldı.

KİTAPTA VERGİ İSTİSNASININ KALDIRILMASI

3065 sayılı Kanuna göre, basılı kitap ve süreli yayınların teslimi KDV’den muaf tutuluyor. Uygulamada, istisna kapsamında olmayan yayınlar ve kırtasiye ürünlerine de istisna uygulandığının belirlendiği, mükelleflerin istisna nedeniyle genel giderleri ve ATİK yüklenimlerini de iade alabildiklerinin belirlendiği gerekçeleriyle bu istisnanın yürürlükten kaldırılması önerildi. Bu maddede kabul edilmedi.

BASİT USUL ESNAF VERGİSİ MUAFININ KALDIRILMASI

Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın istediği en kritik maddelerden biri de yaklaşık 850 bin esnafı ilgilendiren basit usul vergi muafiyetinin büyükşehirlerde kaldırılarak, söz konusu esnaf için gerçek vergilendirmeye geçilmesiydi. Taksici, berber, marangoz, tesisatçı, tuhafiyeci, terzi gibi işlerle uğraşanları doğrudan etkileyecek olan madde taslaktan çıkarıldı.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI 1500 TL OLARAK TASLAKTA

Yurtdışı çıkış harcına ilişkin artış oranı 10 kat olarak belirlendi, 150 TL'den 1500 TL'ye yükseltilmek üzere taslaktaki yerini aldı. Maddenin kritik ayrıntısı ise yurt dışı çıkış harcının her yıl değerleme oranında artırılacak olması.

ENGELLİLERE ÖTV İSTİSNASI YERİNE NAKİT DESTEK VERİLMESİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engellilere uygulanan ÖTV istisnalarının kaldırılarak nakit destekte bulunulması konusunda öneride bulundu. Ancak söz konusu öneri taslağa girmedi. Engellilerle ilgili ÖTV istisnası araçlar için devam edecek olsa da mevcut durumda beş yılda bir yararlanılan bu sürenin 10 yıla çıkarılması öngörülüyor. Madde taslağa bu şekilde geçirildi.

İDARİ PARA CEZALARINA GECİKME ZAMMI

Kabahatler Kanunu’nda düzenleme yapılarak İcra ve İflas Kanunu’na göre takip edilen idari para cezalarını kapsayacak şekilde tüm idari para cezalarına gecikme zammı uygulanması talep edildi. Ancak söz konusu madde taslağa eklenmedi.

BAĞ-KUR ve SSK PRİM GÜN SAYISI EŞİTLENMESİ

EYT düzenlemesinin ardından Bağ-Kur'lu küçük esnafın prim gün sayısının, SSK'lı çalışanlarla eşitlenmesine yönelik herhangi bir madde vergi paketinde yer almadı. EYT'den gelen maddi yükü taşımakta zorlanan hükümet, yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur'lunun 5 yıl erken emekli olmasının yolunu açacak olan düzenlemeye sıcak bakmıyor.