Kritik salgın uyarısı. 1 milyar insan tehdit altında

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve BM Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) yapılan açıklamada 43 ülkede 1 milyar insanın kolera salgınıyla ilgili tehdit altında olduğunu duyurdu.

Kritik salgın uyarısı. 1 milyar insan tehdit altında

Haberglobal’de yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve BM Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) yapılan açıklamada, çok sayıda ülkenin salgınla karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Açıklamada, vaka sayılarının arttığı ve kolera salgınıyla ilgili durumun 10 yıl öncesinden daha kötü olduğu bildirildi.

43 ülkede bir milyar kişinin kolera riski altında olduğu kaydedilen açıklamada, özellikle 5 yaş altı çocuklarda bu riskin çok daha yüksek olduğunun altını çizdi.

Açıklamada “Bu yılın şubat ve mart aylarında Freddy Kasırgası, Malavi ve Mozambik'te 800 bin kişinin ülke içinde yerlerinden olmasına ve sağlık hizmetlerine ulaşamamasına neden oldu. Dolayısıyla şiddetli yağışlar ve seller, bölgede kolera riskini artırdı” sözleri kullanıldı.

DSÖ'nün küresel kolera müdahalesinden sorumlu yöneticisi Henry Gray, kolera vakalarının mevsimsel değişiklik gösterebileceğini ve çok daha fazla artabileceğini tahmin ettiklerinin altını çizdi.

Gray, “Geçtiğimiz on yıllarda kolera salgınıyla mücadelede büyük bir mesafe katledildi. Fakat şu anda durumun geriye gitme riski ile karşı karşıyayız.” İfadelerini kullandı.

UNICEF ile yakın işbirliği içinde çalıştıklarını ifade eden Gray, 2025 yılına kadar aşı dozlarını iki katına çıkarmak zorunda olduklarını dile getirdi.

Aşının tek başına çözüm olmadığına işaret eden Gray, “Aşı bir araçtır ancak genel bir çözüm değildir. Su sanitasyonu yatırımları öncelikliler arasında yer almalıdır. Bunun için de acil fonlara ihtiyacımız var.” Sözlerini kullandı.

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