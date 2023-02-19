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Kayserispor'dan flaş Onur Bulut açıklaması. Kriz devam ediyor

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, Beşiktaş'ın kadrosuna kattığını duyurduğu sağ bek Onur Bulut'un sözleşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 19:07
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Kriz devam ediyor. Kayserispor'dan flaş Onur Bulut açıklaması

Kayserispor'dan flaş Onur Bulut açıklaması. Kriz devam ediyor
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Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayserispor olarak Beşiktaş yönetimine tepkilerini en üst düzeyde dile getirdiklerini belirtti.

"Onur transferi konusunda rakibimiz olan kulüp maalesef bilgileri dezenformasyona uğratarak haklı çıkacağını zannediyor." diyen Koç, Onur Bulut'la sözleşmeyi dönem içi olarak 3 yıl uzattıklarını aktardı.

Yapılan sözleşmenin TFF'ye tescil edildiğini vurgulayan Samet Koç, şunları kaydetti:

"Ardından BJK'den 1,25 milyon avro yazılı teklif aldık. Biz de 3,5 milyon avro + KDV olarak teklife yazılı cevap verdik. Bunu takiben de BJK, 1 milyon avro tutarında açıklaması olmayan bir havale gönderdi. Biz de sebebe dayanmayan bu ödemeyi BJK'ye iade ettik. Aynı akşam sosyal medyada futbolcunun BJK'ye imza attığı açıklandı. Ertesi gün dekonta açıklama yazılarak para bize tekrar gönderildi. BJK'ye ihtarname çekerek 3,5 milyon avro+KDV isteğimizi yeniledik.

TFF'nin tescil ettiği sözleşmede futbolcunun çıkış hakkının olmadığını bildirdik. Kulübümüz ile Onur Bulut arasında çıkış hakkı konusunda düzenleme ihtiva eden bir protokolde bulunmamaktadır. Konu artık hukuki zeminde tartışılmaktadır. Deprem şu an birinci önceliğimiz. Hayat normalleşmeye başladığı anda BJK'ye gereken cevabı vereceğimizden şüpheniz olmasın."

Koç, "Depremin henüz ilk günlerinde, bize açıklaması olmayan para gönderen Beşiktaş Kulübünün değerli yöneticileri, nezaketen arayıp 'Kayseri'de deprem olmuş geçmiş olsun' demenizi beklerdik. İnsanlar sokakta yaşamlarından kaygı içinde mücadele ederken bu tavrınız yakışmadı." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, 8 Şubat'ta, Yukatel Kayserispor ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden 28 yaşındaki sağ bek Onur Bulut'u transfer ettiğini duyurmuştu.

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