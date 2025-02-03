Kronik hastalığı olanlar dikkat! Raporlu reçetelerde yeni dönem başlıyor

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kronik hastalığı olanlar dikkat! Raporlu reçetelerde yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kronik hastalığı bulunan vatandaşların artık hastaneye gitmeden reçete yazdırabileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Kronik hastalığı olan vatandaşların beklediği haber Erdoğan'dan geldi.

KRONİK HASTALIĞI OLANLARA MÜJDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni gelişme özellikle sağlık sistemindeki aksaklıkların düzenlenmesini içeriyor.

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Kronik hastalığı olan vatandaşların reçetelerinin süresi bittiğinde hastaneye gidip yazdırmaları gerekiyordu. Artık bu zorunluluk ortadan kaldırıldı. Erdoğan yaptığı açıklamada, kronik hastalığa sahip vatandaşların, raporlu ilaçlarını yazdırmak için hastaneye gitme zorunluluğunu kaldırıldığını açıkladı. Artık bu ilaçları aile hekimleri yazabilecek.

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