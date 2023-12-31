Krunic Fenerbahçe için gemileri yaktı. Milan'da yaptığı hareket olay oldu

İtalya Serie A’nın 18. Hafta mücadelesinde Milan evinde Sassuolo ile karşı karşıya geldi.

San Siro’da oynanan maçta kırmızı-siyahlılar konuk ekibi Pulisic’in 59. dakikada attığı gol ile 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Uzun zamandır Fenerbahçe’nin transfer listesinde olan ve takımdan ayrılmak isteyen Milanlı Krunic’in mücadele esnasında yaptığı hareket ise gündeme bomba gibi düştü.

DAZN kanalının haberine göre, mücadeleye yedek başlayan Krunic karşılaşmanın 50. Dakikasında kendisini oyuna almak isteyen teknik direktör Pioli’ye elleriyle hayır işareti yaptı.

Kazanılan 3 puanın ardından oyuna neden girmediği ile ilgili konuşan Krunic sırtının ağrıdığını söyledi.