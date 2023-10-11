Kuaförde yere düşen saç spreyi iş yerini birbirine kattı

İstanbul'da bir erkek kuaföründe yere düşen saç spreyi patladı. Kuafördeki müşteriler ve çalışanlar kaçışmaya başladı. İşletme sahibi, spreyi dışarı atmak isterken kayıp düştü. İlginç iş kazası kameralara böyle yansıdı.

KAYNAK: İHA
Kuaförde yere düşen saç spreyi iş yerini birbirine kattı

Arnavutköy’de bir erkek kuaföründe işletmecinin çarptığı dolaptaki sprey yere düşüp patlayınca kuafördeki müşteriler ve çalışanlar kaçışmaya başladı. İşletme sahibi spreyi alıp dışarı atmak isterken ayağı kayarak yere düştü. İş kazasının adeta komedi filmi sahnesine dönüştüğü anlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

kuamanan455.jpg

Arnavutköy’de bir erkek kuaföründe müşterisiyle muhabbet eden işletmeci, arkasında duran dolaba yanlışlıkla çarpınca spreyler yere düştü. Yere düşen spreylerden birisi patlarken, iş yerinde bulunan müşteriler ve çalışanlar kaçışmaya başladı. Kaçışma anları güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde bir müşterinin üzerindeki önlükle koşmaya çalıştığı, bir diğer müşterinin ise rahatlığını koruyarak yerdeki spreyi almaya çalıştığı görüldü. İşletme sahibi düşen spreye müdahale etmek istediği esnada ise ayağı kayarak yere düştü. Komedi filmlerini aratmayan iş kazası. ilginç anların kaydedilmesine neden oldu.

kornnanoodd.jpg

"SPREY YERE DÜŞÜP PATLADI. GAZI YÜZÜMÜZE GELMEYE BAŞLAYINCA BEN KAÇTIM"
Yaşananlarla ilgili konuşan işletme sahibi Hüseyin Deniz, “Ben 14 yaşından beri bu işi yapıyorum. Herkesin başına geleceği gibi bizim de başımıza bir iş kazası geldi ama bizimki biraz komik oldu. Müşterim gelmişti, onunla ilgilenirken ben de geri geri giderek dolaba çarptım. Sprey yere düşüp patladı, gazı yüzümüze gelmeye başlayınca ben kaçtım. Yandaki müşterimiz de bomba patlamış gibi kaçtı. Ben gidip spreyi ayağımla dışarı atmaya çalıştım ama kayarak düştüm o esnada. Sürekli gördüğüm dolap, nasıl görmedim anlamadım. Ayağa kalkmayan müşterim normalde de öyle çok sakin birisi. Biz bayağı kaçıştık ama sonradan izleyince ben de güldüm. İş kazası gerçekleşebilir, herkesin başına gelebilir. Diğer meslektaşlarıma dikkat etsinler diyorum, bu yanıcı bir madde çünkü” ifadelerini kullandı.

sprarara.jpg

İlgili Haberler
İsrail ve HAMAS savaşında siviller zor durumda. Evlerini terk edenlerin sayısı 300 bini aştı
Bankalara çok konuşulacak kredi teklifi. O uygulamadan 'vazgeçin' çağrısı
Öne Çıkanlar
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Son Haberler
Artvin'in yüksek kesimleri beyaza büründü Gündem
Artvin'in yüksek kesimleri beyaza büründü
Milyon dolarlık soru: Hamas’ın kurucusunu İsrail niye serbest bıraktı? Ortadoğu’da hiçbir şey görüldüğü gibi değildir Gündem
Milyon dolarlık soru: Hamas’ın kurucusunu İsrail niye serbest bıraktı? Ortadoğu’da hiçbir şey görüldüğü gibi değildir
MasterChef All Star Bafra pidesi nasıl yapılır? Samsun Bafra pidesi tarifi için malzemeler neler? Gündem
MasterChef All Star Bafra pidesi nasıl yapılır? Samsun Bafra pidesi tarifi için malzemeler neler?
Şeker pancarında taban fiyat talebi: 16 polar için yetersiz Ekonomi
Şeker pancarında taban fiyat talebi: 16 polar için yetersiz
TRT'nin iddialı dizisi final yapıyor. Hayatımın Neşesi dizisinin son bölüm tarihi belli oldu Gündem
TRT'nin iddialı dizisi final yapıyor. Hayatımın Neşesi dizisinin son bölüm tarihi belli oldu
Voleybol antrenörü tacizden gözaltına alındı Gündem
Voleybol antrenörü tacizden gözaltına alındı
Gazze kuşatıldı. Ölüm kapanı kamerada Dünya
Gazze kuşatıldı. Ölüm kapanı kamerada