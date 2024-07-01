Kuaförlerde yeni uygulama. Artık zorunlu olacak

Düzenleme: Kaynak: AA
Kuaförlerde yeni uygulama. Artık zorunlu olacak

Ticaret Bakanlığı açıklama yaptı. Hem kadın hem de erkek kuaförleri valiliklerin belirlendiği günlerde kapalı olmaması halinde ceza kesileceği açıklandı.

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde bir gün kapalı olma uygulaması bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Bundan sonra kapatmaya ceza yiyecek.

Tİcaret Bakanlığı konuyla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Sektör temsilcilerinden Bakanlığa iletilen talep ve öneriler doğrultusunda bu kararın alında belirtildi. Ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönündeki kararın 18 Ağustos'ta alındığını ve bugün yürürlüğe girdiği ifade edildi.

Berber ve kuaförlerin kapalı olacağı günleri valilikler belirleyecek. Bu karar her ilin sektörel temsilcileri işletme profilleri ile tüketici tercihleri göz önüne alınarak, valilikler kapalı günleri belirleyerek, açıklayacak.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında şunlar belirtildi:

"Bu doğrultuda, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulaması 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek ve bu işletmelerin valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde Bakanlığımızca idari yaptırım uygulanacaktır."

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